Müzakereler başlamalı

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşiye yanıt verdi.

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisine atıfta bulunarak, Tatar’ın aslında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Rum tarafının açıklamalarını “doğruladığını” savunduğunu aktardı.



Habere göre Pelekanos, Tatar’ın söz konusu söyleşisinde “BM Genel Sekreteri’nin New York’taki yemekte uzlaşıldığı üzere özel bir temsilciyi henüz atamamasının sebebinin Kıbrıs Türk tarafı olduğunu da kabul ettiğini” savunarak “müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki engelin Kıbrıs Türk tarafının tutumu olduğu, Genel Sekreter’in atama yapması durumunda ise Kıbrıs Türk tarafının görüşmeye katılmayı reddedeceği” iddialarında bulundu.“Tatar’ın, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına Güvenlik Konseyi’nin müdahil olmasını istemediğini net bir biçimde söylediğini” öne süren Pelekanos, “Kıbrıs Türk tarafının yasadışı rejimde egemen haklarının tanınması şeklindeki kabul edilemez değerlendirmelerinin benimsenmesi söz konusu dahi değildir” şeklinde konuştu.Pelekanos, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin iki devletli çözüm önerisinin ne Kıbrıs Rum tarafı, ne AB ne de uluslararası toplum tarafından kabul edileceğini öne sürerek “Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Doruk Anlaşmalarında öngörüldüğü şekliyle iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması amacına bağlı kalmayı sürdürdüklerini” ifade etti.