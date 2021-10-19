Gemiye baskın yapıldı

Karpaz Gate Marina’dan yelkenli gemiyle binlerce kaçak malı çıkarmak isteyen Kendal Çakar ve Hakan Azizoğlu isimli şahıslar 3 deniz mili açıkta Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Tutuklanan şahıslar “İhraç edilecek mallarla ilgili beyanda bulunmama” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 09:53

Olayın soruşturmasını yürüten polis, 14 Ekim 2021 tarihinde Yenierenköy’de bulunan Karpaz Gate Marina’da KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Kendal Çakar ve Hakan Azizoğlu’nun yelkenli bir yat ile 540 adet muhtelif markalarda alkollü içki, 3 bin 500 adet muhtelif markalarda sigara, 980 paket tütün, 2 adet bilgisayar monitörü, 80 kilo çanta yapımında kullanılan aksesuar, 1 adet televizyon, 69 adet mont,12 kg hellim ve 6 şişe pekmezi görevli gümrük memuruna beyan etmeden limandan çıkış yaptıklarını açıkladı. Zanlıların Karpaz Gate Marina’nın 3 mil açığında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edildiklerini ifade eden polis, tüm malların emare olarak alındığını açıkladı.Zanlıları 15 Ekim 2021 tarihinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3’er gün tutukluluk temin edildiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün ek süre istedi.