İkisi de mutlu oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye

16. Yıl Onur Ödülleri takdim edildi.

Kültür ve sanat faaliyetlerini Türkiye’de sürdüren Saküder’in 17’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde “Anadolu’dan Esintiler Kıbrıs Sanat Buluşması Resim Sergisi Açılış ve Ödül Töreni” düzenlendi.

Sergi açılışı öncesinde düzenlenen ödül töreninde, ressamlar İnci Kansu, İsmet Tatar ve Emel Samioğlu’na ise 16. Yıl Şükran Plaketleri takdim edildi.

Tatar: Herkes siyasetçi olabilir ama herkes sanatçı olamaz

Sergi açılışı ve ödül töreninde konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Anadolu’dan geldiğini ve Anadolu halkıyla ortak kültürü paylaştığını belirterek, sergide emeği geçen herkesi tebrik etti.

Türkiyeli sanatçıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı Türk sanatçılarla iç içe görmekten duyduğu mutluluğu da dile getiren Tatar, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, “Herkes siyasetçi olabilir ama herkes sanatçı olamaz” dedi.



Kıbrıslı Türklerin birçok haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ancak Kıbrıslı Türk sanatçıların dünyanın her yerinde ülkelerini temsil ettiğini söyleyen Tatar, Tüm Kıbrıslı Türk sanatçılara azimlerinden dolayı teşekkür etti.Tatar, “Siyasi anlamda sıkıntılarımız olabilir ama bizim bu yürekli insanlarımız bıkmadan, usanmadan ortaya koydukları eserleriyle dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı platformlarda bizi temsil etmektedirler” diyerek, sanatın ambargosu olamayacağının altını çizdi.

Başçeri: Mutluluk duyuyorum

Büyükelçi Başçeri, serginin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı.

Başçeri konuşmasında, “Anadolu insanı ile Kıbrıs adasında yaşamakta olan kardeşlerimizin birlikteliğinin sanat yolu ile bir kez daha burada ortaya konduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak artan bir ivme ile devam etmesini de temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Eser: 25 ressamın eserleri sergilenecek

Saküder Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eser ise konuşmasında, sergide Türkiye’nin dört bir yanından ve Azerbaycan’dan olmak üzere 25 ressamın eserlerinin sergileneceği bilgisini verdi.

Kültür ve sanat adına sergiyi Kıbrıs’ta açmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Eser, bu mutluluğa katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tatar ile Başçeri’ye 16. Yıl Onur Ödülleri, Ali Eser tarafından takdim edilirken, ressamlar İnci Kansu ile Emel Samioğlu’na Cumhurbaşkanı Tatar, ressam İsmet Tatar’a Büyükelçi Başçeri tarafından 16. Yıl Şükran Plaketleri takdim edildi.