Hastaneye kaldırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda bir kargo gemisinde kolu kırılan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 158 Acil Durum Hattı’na yapılan çağrıda Gazimağusa Limanı’nda demirde bulunan ‘Ferah Naz’ isimli kargo gemisinde çalışan bir personelin düşerek kolunun kırıldığı ve tıbbi yardım talebinde bulunuldu.



Tıbbı yardım talebinin alınmasından hemen sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait zodyak bot ile yaralı gemi personelinin tahliyesi yapılmış ve tedavisinin yapılması maksadıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ait bir ambulansa nakledildi.Yaralı personelin kolunun çıktığı ve yapılan müdahale sonrasında yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.Personelin tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevli olduğu gemiye nakledildi.