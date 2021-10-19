Sevenleri kahroldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz Cumartesi gecesi evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki Mehmet Açıkalın ölü olarak bulundu. Polis, Açıkalın’ın cesedini Gazimağusa’nın göbeğinde yıllardır atıl vaziyette bulunan bir inşaatın içerisinde buldu. Yapılan incelemeler sonrası talihsiz adamın, yüksekten atlayarak yaşamını sonlandırdığı ortaya çıktı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; 2 günden beri kayıp olan Açıkalın’ı arayan polis, intihar vakalarının yaşandığı atıl vaziyetteki inşaatı kontrol etti. Yapılan kontrolde Açıkalın’ın cansız bedeni bulundu.



Polis yaptığı inceleme sonrası talihsiz adamın yüksekten düşerek hayatını sonlandırdığını belirledi.Evli ve 4 çocuk babası olduğu belirtilen talihsiz adam, alüminyum işi yaparak ailesini geçindiriyordu. Bir süredir psikiyatrik tedavi aldığı da belirtilen Açıkalın’a otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni belli olacak.