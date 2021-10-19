10 saatlik duruşma

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasa sorumlusu olarak çalışan Turgut Katırcı’yı 140 bin dolar çaldığı gerekçesiyle darp ettiği, parasın el koyulması için talimat verdiği iddia edilen Halil Falyalı ile suç ortakları olduğu öne sürülen Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde sabah saat 10.00’da başlayan duruşma akşam 08.35’te sonuca bağlandı.

Mahkeme, dört zanlının ‘soygun’ başta olmak üzere ciddi darp, zorla alıkoyma ve şiddet suçlarından tutuklu yargılanmasına emir verirken, 70 günü aşmayacak bir süreyle polis karakolunda beklemelerine karar verdi.

Duruşmada ayrıca Katırcı’nın Halil Falyalı ve diğer zanlılar hakkındaki şikâyetini geri çektiği belirtildi.

Polis: Bıçak gösterdi, keserim dedi

Teminat duruşmasında zanlılar adına avukat Mustafa Asena ile Mustafa Şener hazır bulundu. Soruşturmayı yapan polis, zanlılar hakkındaki iddiaları yeniden aktararak, teminat talep etti.

Polis, 7 Ekim 2021 tarihinde Les Ambassadeurs Casino’da yaşanan olayda Halil Falyalı’nın hırsızlık yaptığı gerekçesiyle casinodaki ofisin içerisinde Turgut Katırcı’nın yüzüne ve karnına yumruk vurarak ve bıçak göstererek “Keserim seni, benim paramı vereceksin” diyerek, tehdit ettiğini söyledi. Polis, zanlı Falyalı’nın daha sonra Hakan Atıcı’ya, “Her şeyini alın, 140 bin dolar borcu var” diyerek, talimat verdiğini ifade etti.

Polis; Hakan Atıcı’nın da Türkistan Gülce’ye, “Arabasını, parasını alın”diyerek, talimat verdiğini belirtti.

Talimat üzerine Sedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in yanlarına Turgut Katırcı’yı alarak otelden ayrıldıklarını ifade etti. Polis, üç zanlının Turgut Katırcı’nın aracının bulunduğu yere giderek, Mercedes’ini aldıklarını açıkladı.

Polis; Sedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in Katırcı’yı tasdik memuru H.Ş. isimli şahsın yanına götürerek vekaletname imzalattıklarını, vekaletnamenin Türkistan Gülce’ye devredildiğini de belirtti.

Arabaları parası alındı

Polis; üç zanlının daha sonra Katırcı’yı alarak, otele gittiklerini ifade etti. Polis, otelde Atıcı’nın, Beyar’a; Katırcı’nın telefonunu alıp, hesabındaki parayı havale etmesi için talimat verdiğini söyledi. Polis; Katırcı’nın hesabından birçok hesaba toplam 16 bin 500 lira aktarıldığını açıkladı.

Polis, Beyar’ın Atıcı’nın talimatıyla 14 adet borç senedi hazırladığını, bunların zorla Katırcı’ya imzalattırıldığını dile getirdi

Sedat Aktaş, Türkistan Gülce ve Necdet Demir’in daha sonra Katırcı’nın eşinin Mazda marka aracı da aldıklarını ifade eden polis, son olarak, evine gittiklerini, evde bulunan 12 bin lira nakit parayı aldıklarını açıkladı.

Olayla ilgili ilk olarak tutuklanan Sedat Aktaş’ın 14 Ekim’de teminata bağlandığını, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini anımsatan polis; Halil Falyalı, Hakan Atıcı ve Serkan Beyar’ın aynı gün gece saatlerinde teslim olduğunu belirtti. Polis, Türkistan Gülce’nin ise evinin önünde tespit edilerek, gözaltına alındığını dile getirdi.

Delilleri yok etti

Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi ve bu süre içerisinde soruşturmayla ilgili gelişmeleri aktardı. Polis, Türkistan Gülce’in ifade verdiğini, Katırcı’ya imzalatılan borç senetlerini korktuğu için yırtarak tuvalete attığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis; Gülce’nin ayrıca Katırcı’ya imzalattırılan vekaletnameyi de yırttığını söylediğini ifade etti. Gülce’nin Katırcı’nın kendi gönül rızasıyla senetleri imzaladığını öne sürdüğünü belirten polis, Halil Falyalı’nın da 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde ifade verdiğini açıkladı.

Şahit gösterdi

Polis, Falyalı’nın ifadesinde Hakan Atıcı ile Serkan Beyar’ın Katırcı’yı odasına getirdiklerini, hırsızlık yaptığını söylediklerini, kendisinin de polise teslim edilmesi yönünde talimat verdiğini söylediğini aktardı.



Polis; Falyalı’nın bu olaylar olurken ofisinde İ.T. isimli bir arkadaşının olduğunu söylediğini de belirtti. İ.T. isimli şahıstan ifade aldıklarını dile getiren polis, Falyalı’nın söylediklerini teyit edici bir şekilde konuştuğunu açıkladı.

Katırcı şikayetini geri çekti

Polis, ayrıca hırsızlık suçundan tutuklu bulunan Katırcı’nın 16 Ekim 2021 tarihinde ek ifade vererek, Halil Falyalı ve diğer zanlılarla ilgili şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Halil Falyalı’nın mahkeme emrine riayetsizlikten ve vahim zarar suçundan sabıkası bulunduğunu söyledi. Polis, Gülce’nin de yaralama başta olmak üzere birçok sabıkası bulunduğunu belirtti.

Zanlıların serbest kalması halinde davaya etki edebileceklerini kaydeden polis, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Savunma tutuklu yargıya itiraz etti

Zanlıların avukatı Mustafa Asena ile Mustafa Şener tutuklu yargı talebine itiraz edince saatler süren bir duruşma gerçekleştirildi.

Asena, Falyalı aleyhinde suça bağlayıcı bir unsur olmadığını öne sürdü. Asena, “Şirketten 2 milyon liranın üzerinde para çalındı. Bunu yapanlardan biri halen bulunamadı. Polis neden parayı bulmadı veya kaçan şahsı aramadı” diye sordu.

Asena, Falyalı ve diğer müvekkillerinin KKTC vatandaşı olduğunu, aileleriyle burada yaşamlarını sürdürdüklerini ifade ederek, tutuksuz yargılanmaları halinde yargılamadan kaçmayacaklarını söyledi. Asena, Falyalı’nın ülkeye yatırım yapan, yanında binlerce kişi çalıştıran bir iş adamı olduğunu dile getirdi.

Asena, daha sonra Halil Falyalı’yı tanık kürsüsüne çıkardı.

Falyalı: Polise teslim etmelerini söyledim

Mahkemede konuşan Falyalı, turizm, otelcilik, inşaat ve birçok alanda 400 milyon dolarlık bir yatırımı olduğunu, akaryakıt ve gaz ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere olduğunu, yanında çalışan 3 bin kişi olduğunu söyledi. Tüm yatırımlarının KKTC’de olduğunu, aile ve akrabalarının burada olduğunu ifade eden Falyalı, yargılamadan kaçmayacağını savundu. Falyalı, savcının “Neden 7 gün boyunca kaçtınız, polise teslim olmadınız sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“Olayın aydınlatılmasını bekliyordum. Polis araştırsın, gerçeği bulsun ama baktım ki bulamıyor kendi ayaklarımla karakola gittim ve teslim oldum. Ayrıca rezil olmak istemedim” dedi. Falyalı, Katırcı’yı darp ettiğine ve parası ile mallarının alınması için talimat verdiğine dair iddiaları da yanıtladı. Falyalı, “Ben sadece polise teslim etmelerini söyledim. Olan bitenden haberim yok. Hayatımda ilk kez o gün Katırcı’yı gördüm, tanımıyordum” dedi.

10 tanık dinlendi

Falyalı’nın ardından Beyar, Gülce ve Atıcı da tanık kürsüsüne çıkarak, yargılamadan kaçmayacaklarını söyledi.

Zanlıların dinlenmesinin ardından savunma bu kez de mahkemeye tanık olacak 10 kefil dinletti.

Falyalı için 4 kefil olarak tanık kürsüsüne çıkarken, diğer 3 zanlı için 2’şer kişi dinlendi.

Mahkeme 10 kefilin dinlenmesinin ardından savunma ve iddia makamına söz verdi.

Avukatlar Asena ile Şener, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmalarını gerektirecek bir olgu olmadığını savundu. Savunma tutuksuz yargı talep etti.

Savcı: Tanıklara müdahale edildi

İddia makamı ise zanlıların polis tarafından aranırken 7 gün süreyle kaçtıklarını, ayrıca bir zanlının senetleri yırtarak emarelere müdahale ettiğini belirtti. İddia makamı, ayrıca iki kişinin tanıklara müdahale ettiğini ve bu nedenle teminata bağlandıklarını söyledi. Halil Falyalı’nın mahkeme emrine riayetsizlik ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğunu belirten savcı Aysın Bilgin, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlılar hücrede bekleyecek

Yargıç Hazan Aksun, 10 saat süren duruşmanın ardından zanlılar hakkındaki kararını verdi. Aksun, polisin aradığı borç senetlerinin yok edilmesini, zanlıların 7 gün boyunca teslim olmamasını, ayrıca Falyalı’nın mahkeme emrine riayetsizlik suçlarından sabıkası olmasını dikkate aldığını belirterek, dördünün de tutuklu yargılanmasına emir verdi. Aksun, cezaevindeki Covid vakalarından dolayı zanlıların 70 günü aşmayacak bir süreyle polis hücresinde beklemesine emir verdi.