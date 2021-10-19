İğrenç bir olay

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Dikmen’de, çöplük bölgesinde, dün sabah saatlerinde dehşet verici iğrenç bir olay meydana geldi. Lefkoşa’da otostop çeken genç kadını aracına alan Hasan Berköz isimli zanlı, genç kadını evi yerine Dikmen çöplüğüne götürüp, zorla arabadan indirip, tecavüz etmekle suçlanıyor.

İğrenç olayın sabah 00.30 saatlerinde meydana geldiği belirtilirken, polis, zanlıyı kısa sürede yakalayarak, mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özerenler, zanlının 17 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.30’da, Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi yakınlarında, Gönyeli’de bulunan ikametgahına gitmek için otostop çeken Nijeryalı B.N.U isimli kadını aracına aldığını ve Dikmen çöplüğüne götürdüğünü söyledi.



Polis, zanlının bölgeye geldikten sonra genç kadını araçtan indirdiğini ve zorla tecavüzde bulunduğunu anlattı.Olay yeri incelendiZanlının, aynı gün tutuklandığını belirten polis, olay yerinin incelendiğini ve müştekiye ait çanta parçaları, küçük şampuan şişesi, mavi renk lens parçası, pembe renk takma tırnaklar ve bir çift küpenin emare olarak alındığını bildirdi.Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundakişahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.