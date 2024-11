‘Önce güven’

Avrupa Komisyonu’nun reform Genel Müdür Vekili Judith Rosa, güven yaratmanın Kıbrıs sorununda başarının zaruri ön şart olduğunu belirterek, AB'nin destekleme hazır olduğu "yeni geçiş noktaları açılması" ve "iki topum için yaşam şartlarının iyileştirilmesi" gibi önlemlerin güçlü mesajlar verebileceğini söyledi.

Alithia, Rosa’nın Güney Kıbrıs’ta devam eden 20’nci Economist Konferansı çerçevesinde düzenlenen “Kıbrıs’ın Yeniden Birleştirilmesine Yönelik Müzakereler Ritmini Yeniden Bulabilir Mi?” konulu panelde yaptığı açıklamayı “Avrupa Bizi BM’ye Havale Ediyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i “liderlik, esneklik ve uzlaşı niyeti göstermeye” çağıran Rosa, küresel zorluklar altında BM’nin, özellikle BM Genel Sekreter, Antonio Guterres’in devam eden çabalarının dikkate değer olduğunu belirtti.

Rosa, New York’ta yapılan gayriresmi yemek ve planlanan yeni geçiş noktalarıyla iş birliğinin genişletilmesi için planlanan görüşmelere atıf yaptığı konuşmasında, Avrupa Birliği’nin bu çabaları elinden gelen her imkanla desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Rosa, bu çabaların, “Kıbrıs’ın birleşmesi ana hedefini taşıyan, BM çerçevesi altında ama Kıbrıs aidiyetli olması gereken müzakerelerin yeniden başlamasını gündeme getirmesi" dileğinde de bulundu.

Judith Rosa, 2024’ün Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesine yönelik son hamlenin başlangıcı olması ümidini de dile getirerek, Türkiye-AB ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmeyi bu yöndeki “elverişli unsurlar” olarak niteledi. Rosa “Avrupa Birliği bu iyileşmelere tam destek veriyor ve nihai anlaşmanın Avrupa hukukuna uymasını sağlayarak katkı koyacak.” dedi.

“Yeni geçiş noktalarının açılması ve her iki toplum için de yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi önlemler güçlü ilerleme mesajı verebilir.” diyen Rosa, bir arada yaşama ve Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde sivil toplumun önemine vurgu yaptı.

Dimitriu da konuştu

Öte yandan, Fileleftheros, panelde konuşan Rum Meclis Başkanı, DİSİ Başkanı Annita Dimitriu,’nun söylediklerini aktardı.

Habere göre, her üç siyasetçi de iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinin ve uluslararası gelişmelerin önemine vurgu yaptıkları konuşmalarında, jeopolitik gerilimler ve ortak zemin olmamasının diken oluşturmakla birlikte inisiyatiflerin sürdürülebilir bir "yeniden birleşmeye" temel olabileceği görüşüne yer verdi.



Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024, 01:08