Sevenleri perişan

Güneşköy Su Tesisleri yolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Emre Artuğ Çiftçioğlu (E-30) ve Maria Anatolyevna Danovskaya (K-29) hayatını kaybetti.

Yeşilırmak sakini Çiftçioğlu ile Bademliköy’de yaşayan Danovskaya’nın vefatı sevenlerini perişan etti.

Kazada araçta bulunan Emre Artuğ Çiftçioğlu’nun köpeği de öldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; sabah 01.50 sıralarında, Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ Çiftçioğlu, yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yoldan çıkan jeep araç, tekrar kontrolsüzce yola girerek, bu kez yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Artuğ Çiftçioğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Maria Anatolyevna Danovskaya hayatını kaybetti. Ayrıca araçta bulunan Emre Artuğ Çiftçioğlu’nun köpeği de öldü.

Elim kaza sonucu hayata veda eden Emre Artuğ Çiftçioğlu dün Yeşilırmak’ta toprağa verildi.