Tedavi olmak istiyor

Uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olan ve 2 hafta önce Pembe Köşkten taburcu edilen 43 yaşındaki Rıfat Gürler, Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesine de yatmak istedi. Son 3 gündür üst üste hastaneye giderek, yatılı tedavi olmak isteyen ancak doktorlar tarafından talebi kabul edilmeyen zanlı, huzursuzluk çıkarınca durum polise bildirildi.

Zanlı olay yerine giden polislere tasarrufundaki çakıyı gösterdikten sonra kendisine zarar vermeye çalıştı.

Makul güç kullanılarak, tutuklanan ve dün mahkemeye çıkarılan zanlı, “bağımlıyım, ilaç ve iğne kullanıyorum. Uyuşturucu kullanmak istemiyorum, ama beni hastaneye yatırmıyorlar” diyerek, tedavi olmayı talep etti.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yanında kendisine tedavi yapılmadığı gerekçesiyle yüksek sesle, “Bana tedavi yapılmazsa kendimi keserim” diye bağırdığını söyledi. Polis memuru, zanlının olay yerine giden görevli memurlara çakıyı gösterdikten sonra sağ el bilek üstünü keserek, kendisine zarar verdiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını ve tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakının emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlımın 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesine gittiğini, tedavi olmak için istediğini söylediğini, huzursuzluk çıkararak saldırgan davranışlarda bulunduğunu açıkladı.

Polis, meseleyle ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve halen alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Uyuşturucu kullanmak istemiyorum

Mahkemede söz alan zanlı ise tedavi olmak istediğini ifade ederek, “2 hafta önce Pembe Köşkten taburcu edildim. Haplarım ve iğnelerim orada kaldı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıları Hastanesine giderek, beni yatırmalarını istedim. Tedavi olmam lazım, tekrar uyuşturucu kullanmak istemiyorum. Beni hem yatırmadılar hem de polisi aradılar” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

