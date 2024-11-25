Rum Yönetimi kararlı

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılması konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından gündeme getirildiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, “Kıbrıs’ın NATO’ya Katılımı Planı” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmede, siyasi koşulların elverdiği zaman Güney Kıbrıs’ın gelecekte olası NATO’ya katılması konusundaki planı gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, bu planın, Washington tarafından zaten kabul edilmiş, birbirine bağlı birçok aşamadan oluşan, iyi düşünülmüş, uzun vadeli vizyoner bir plan olduğundan bahsetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu planı duyduğu zaman “win win” nitelendirmesinde bulunduğunu yazan gazete, Sullivan’ın “böyle bir gelişmeyi yaratacak perspektiflerin büyük olduğundan” da bahsettiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuyu daha önce de ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılmadan önce Victoria Nuland’a ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’ye de ilettiğini anımsatan gazete, bu planının ilk hedefinin, Kuzey Atlantik İttifakına katılmanın başlangıcı sayılan önemli bir organizasyona katılımıyla Güney Kıbrıs’ın NATO ile ilişkisinin kurumsallaşması olduğunu yazdı.

Bunun gerçekleştirilebilmesi için, öncesinde Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler ve Avrupa-Türk ilişkilerinde ilerlemenin temel başlangıç noktası olacağı bir dizi olaylar zincirinin yaşanmış olması gerektiğini yazan gazete, Rum Yönetimi’nin, uygun siyasi koşulların şekillenmesiyle bunlara paralel olarak, ABD’den üç stratejik hedefi gerçekleştirmesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre, bu stratejik hedefin ilki, ABD’den savunma donanımı temini; ikincisi Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) üyelerinin ABD’de eğitilmesi olanağının sağlanması; üçüncüsü ise ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın NATO prototipinde, savunma ve askeri olanakların, tesislerin ve araçların aşamalı olarak modernizasyonuna katkı sağlamasıyla ilgili.

Rum Yönetimi’nin, gelecekte olası NATO’ya katılımı konusunda bu uzun süreçte karşılaşabileceği tepkileri, engelleri ve zorlukları bildiğini de yazan gazete, ayrıca geçtiğimiz ekim ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden heyette yer alan bir senatörün, ABD’nin yeni dışişleri bakanı olacak Mark Rubio’nun bölgedeki dostları, düşmanları ve rakipleri çok iyi bildiğinden ayrıca yeni ABD hükümetinin İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçgeniyle sıkı iş birliğinde bulunma niyetinde olduğundan söze ettiğini de belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024, 09:51