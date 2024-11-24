Kaos ortamı

Ömer KADİROĞLU

Turizm kenti Girne ve başkent Lefkoşa’da trafik sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Araç sayısının arttığını ve yolların yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, yetkililerin ‘uzmanlardan görüş alarak’ yeni önlemler almasını istiyor. Alternatif yolların gündeme gelmesini öneren vatandaşlar, trafik denetimlerinin artırılmasını gerektiğini belirtiyor.

Yolların yetersizliğine ilaveten seyir halindeki sürücülerin trafik kurallarına uymadığına dikkat çeken vatandaşlar, her 4 sürücüden birinin suç işlediği bir ülkede cezaları artırmanın şart olduğunu söylüyor, bu konuda hem hükümeti, hem de meclisi göreve davet ediyor.

Ne dediler?..

Sultan Doru

“Trafikte yaşadığımız sorunların başında çok kalabalık olması, trafik ışıklarında çok uzun süre beklenmesi geliyor. Özellikle şehirlere giriş-çıkışlarda Gönyeli Çemberi, Metehan ve daha birçok noktada çok ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor. Bu sorunlar alt-üst geçitler yapılarak, araç sınırlaması getirilerek çözüleceğini düşünüyorum.”

Demet Akbulut

“Trafikte yaşadığımız sıkıntılar çok. Hatalı sollama, hız, trafik kurallarına uymama ve daha birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Özellikle kent giriş-çıkışlarında yaşanan sıkışıklıklar sonucu uzun süre trafikte beklemek zorunda kalıyoruz. Bu sorunların giderilmesi için hem sürücülerin bilgilendirilmesi hem de yollarda iyileştirmeler ve alternatif yollarla bu sıkıntıların çözülebileceğini düşünüyorum.”

Aycan Karayalçın

“Trafikteki sorunlar hiç bitmedi. Milletin bir elinde telefon bir elinde sigara araba sürüyor. Telefonlar milleti oyalıyor ve kimse yola bakmıyor. Diğer yandan kural tanımama ve diğer sürücülere karşı saygılı olmama gibi sıkıntılar da yaşanıyor. Ne yazık ki trafikle ilgili hiç güzel bir şey yoktur. Şehirlere giriş-çıkışlarda yaşanan yoğunluk bizleri yoruyor. Biz devletin başında olanlardan bu konularda ciddi çalışmalar yapmasını, sürücülerden de kurallara uymasını bekliyoruz.”

Ekrem Sezgin

Alkollü araç kullanma, kural tanımama, acemi sürücüler ve ülkedeki yabancılar trafiği işkenceye çeviriyor. Şehirlere giriş-çıkışlar özellikle çemberlerde neredeyse bir saat beklediğimiz günler oluyor. Bu sorunlar yolların genişletilmesi, çemberlere kavşaklar yapılması ve alt-üst geçitlerle çözülebilir. Sürücüler de trafik kurallarına uygun araç kullanırsa sanırım trafikteki sorunlar rahatlatılmış olacak.”

Cansın Güngör

“Trafikte çok ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Eskiden belli saatlerde trafik olurdu ancak şu anda günün her saati trafikte sıkışıklığı yaşanıyor. Diğer yandan kural tanımayan sürücülerle de karşılaşıyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre yolu biraz da olsa şehir içini rahatlattı ancak buna rağmen şehirlere girişlerde insanlar uzun süre trafikte beklemek zorunda kalıyor. Trafikteki sorunların daha farklı alternatif hatlar ve toplu taşıma ile çözülebileceğini düşünüyorum.”

Kadir Alp

“Trafik işkenceye dönüştü. Acemiler, kural tanımayan sürücüler, yetersiz yollar ve daha birçok sorun sürücülere zor anlar yaşatıyor. Şehir girişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kalınıyor. Boğazköy’de, Girne’de, Lefkoşa’da ciddi sıkışıklıklar vardır. Bu sorunların çözülmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Çemberler yerine yonca kavşakları yapılsa alternatif yollar yapılsa sürücüler de kurallara uyarsa sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum.”

Barbaros Nar

“Trafikte yaşadığımız sorunların başında dikkatsizlik, sürat ve cep telefonu ile konuşurken araç kullanma vardır. Sabahları şehir içlerine girişlerde akşamları da şehirlerden çıkışlarda yaşanan yoğunluk trafiği daha bir çekilmez hale getiriyor. Alt geçitler, üst geçitler yapılırsa trafiğin rahatlayacağını düşünüyorum.”