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Zamansız vedası üzdü

Emekli polis memuru Selim Güler 47 yaşında hayatını kaybetti

Zamansız vedası üzdü
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Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde polis teşkilatından emekliye ayrılan 47 yaşındaki Selim Güler hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası Güler’in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. 
Selim Güler, bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Selim Güler, ALS hastalığı nedeniyle 2024 yılı başlarında emekliye ayrılmıştı. 
 

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