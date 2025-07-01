‘Takviye edilmeli’

NATO toplantısının ardından yapılan Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarının Güney Kıbrıs'a etkileri Rum basınına konu oldu.

Fileleftheros “Savunma Takviyesi Kaçınılmaz… Avrupa Konseyi Kararlarından Kıbrıs’ın Kazancı” başlıklı manşet haberinde, Avrupa’nın sırtını tamamen Amerika’ya yaslayamayacağının anlaşıldığını ve tek yolun yapılar kurup, AB’nin varlık olarak savunma kabiliyetini yükseltmesi olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

Bu durumun Güney Kıbrıs’ı da etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan gazete, bu gelişmelerin, özellikle savunmanın daha da güçlendirilmesi ve silah sistemlerini modernize edilmesine iteceğinden Rum savunma sanayiine ivme katılacağını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısı sonrasında Brüksel’de yaptığı açıklamada, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) yakın dönemde Rum şirketlerinden satın alım yapacağını söyledi. Rum lider, üçüncü ülkelerden yapılacak teçhizat alımlarında ise teçhizat satın alımı yapılacak şirkette Rum şirketlerin yüzde 15 katılımı olması şartı getirdiklerini söyledi.

AB liderlerinin, Avrupa Savunma Sanayiine ivme katılması gereğine anlayış gösterdiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ı çok ilgilendiren bu unsurla ilgili ev ödevinin zamanında yapıldığını yazdı. Haberde, AB’nin yeni finans aracı SAFE’den tam olarak yararlanabilmek için yetkili bakanlıkların (Rum Dışişleri, Savunma, Adalet ve Maliye bakanlıkları) ile Avrupa Konuları Sekreterliği arasındaki iç diyaloğun tamamlandığı belirtildi.

