İbret verici

Suna ERDEN

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda trafik kontrolü yapan polis memurunu 100 metre sürükleyerek yaralanmasına neden olan Cemal Ressan hakkındaki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın trafik kontrolü esnasında kaçmaya çalışırken, söz konusu suçları işlediği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, 4 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda, Mevlevi Çemberi’nde trafik kontrolü için durdurulan sanığın şüpheli davranışta bulunduğunu söyledi. Yargıç, sanığın arama için araca girmeye çalışan polis memurunu 100 metre sürükledikten sonra hareket halindeki araçtan attığını belirtti.

Evinde uyuşturucu bulundu

Ağır ceza yargıcı, araçtan düşen polisin kafatasının çatladığını, ayrıca cep telefonunun da yere düşerek hasara uğradığını kaydetti. Yargıç sanığın olay yerinden aracıyla kaçtığını ancak kısa sürede Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Yargıç, sanığın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğunu belirtti. Sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydeden yargıç, 16 Mayıs 2023 tarihinden beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediğini kaydetti. Yargıç, sanığın işlediği ağır yaralama suçu için ceza yasasının ömür boyu hapis ve vahim zarar suçu için ise 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Yargıç, “Yüksek Mahkememiz Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan yıllık faaliyet raporlarına bakıldığında sanığın mahkum olduğu suçların yaygın suç türlerinden olduğu görmekteyiz. Bu noktada Yüksek Mahkememiz tarafından birçok içtihat kararında vurgulandığı üzere, “yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması” gerekmektedir” dedi.

Polislere karşı saldırılar arttı

Sanığın avukatının, müvekkilinin uyuşturucu etkisi altında olduğunu, kaçmak için araca girip hareket ettiği sırada polisin duran bir araca değil hareket eden bir araca atladığını bu nedenle olayın sonucunda katkısal kusuru olduğunu söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın trafik kontrolü için araca eğilen polisi göğsünden ittiğini, aracı sürümeye devam ettiğini kaydetti. Son zamanlarda polise karşı işlenen yaralama suçlarında da artış olduğuna vurgu yapan yargıç “Böylesi suçlar toplumun güvenliğini sağlamaya çalışan ve kamu hizmeti ifa eden polislere ve dolayısıyla da devlet otoritesine karşı işlenen ve kamu menfaatini oldukça olumsuz etkileyen vahim suçlardır. Kişilerin ve toplumun güven ve huzur içerisinde yaşaması için görev ifa eden polislere karşı bile suç işlemeye cesaret eden sanıklara hoşgörü ile yaklaşmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Yargıç, sanığın dikkate alınan davasında 427 miligram hintkeneviri tasarrufundan mahkum olduğunu ve miktarın oldukça cüzi olduğuna değindi. Sanığın lehine ve aleyhine alınan tüm faktörlere değinen yargıç, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

