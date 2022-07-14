Girne’deki bir kiliseden 1974 Barış Harekatı sonrasında çalınan bir ikon, Rum Ortodoks Kilisesi’ne iade edildi.

Alithia gazetesi, Rum Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos’un, Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’la bir araya geldiğini ve Girne’deki bir kiliseden 1974 Barış Harekatı sırasında çalındığı iddia edilen bir ikonu teslim ettiğini yazdı.

Haberde, “Tahttaki İsa” ismini taşıyan ve 15. yüzyıl ila 16. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen ikonanın Girne’nin “Kalogrea” (Bahçeli) köyündeki “Antifoniti” kilisesinden çalındığı ve Rum makamlarca Zürih’ten getirilerek Rum kilisesine iadesinin sağlandığı ifade edildi.

