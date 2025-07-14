Güney Kıbrıs’ta geçen cuma gecesinden beri kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç İvan Gurbetoğlu, Baf yakınlarındaki hendekte ölü bulundu. İlk incelemeler, Gurbetoğlu’nun motosiklet kazasında yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre; cuma gecesinden bu yana kayıp olan 15 yaşındaki Kıbrıslı Türk İvan Gurbetoğlu bir vatandaşın ihbarı üzerine Baf’ta hendekte ölü bulundu. Gurbetoğlu’nun cesedi ambulansla Baf Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir motosiklet ve kask bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine göre İvan, Cuma akşamı saat 20.00 civarında motosikletle evinden ayrılarak Baf’a gitti. Gencin eve dönmemesi üzerine polise haber verildi ve aile çocuğu aramaya başladı.

Baf Polis Operasyonlarından Sorumlu Yardımcı Müdür Mihalis Nikolaou ise, bir vatandaşın ihbarı üzerine polis ekiplerinin Holetria köyü yakınlarındaki hendekte İvan Gurbetoğlu’nun cansız bedenine ulaştığını bildirdi.

İlk bulgular, ölümün trafik kazasından kaynaklandığını gösterirken, polis olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.



