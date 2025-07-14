Yolsuzluk şüphesi

Rum Yönetimi’nin, Çinli CPP-Metron Conssortium Ltd’ye ihale ettiği ancak Çinli şirketin Rum Yönetimi’ni sözleşmeye uymamakla suçlayarak çekilmesi üzerine yarım kalan Vasiliko doğal gaz santrali için Avrupa Başsavcılığı tarafından başlatılan araştırmanın, dönüm noktasına geldiği, şu anda siyasi kara para taraması yapıldığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini’nin haberine göre Avrupa Başsavcılığı, Vasiliko Doğal Gaz Terminali projesinin bütün safhalarıyla ilgili doküman taramasını tamamladı. Şu anda ise Avrupa ödeneklerinin Çinli şirketle yapılan sözleşmedeki gerçek hak sahiplerine mi aktığının belirlenmesi amacıyla, projeye şu ya da bu şekilde dahil olan kişilerin banka hesaplarının incelenmesi aşamasına geçildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak banka hesapları incelemeye alınanlar arasında siyasi kişiler de bulunduğunu ancak araştırma tamamlanana kadar isimlerinin büyük bir titizlikle gizli tutulduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi tarafından Vasiliko için alınan Avrupa ödeneklerinin proje ile ilgisi olmayan kişilerin hesabına mı gittiğine dair net bir görüntü bu yılın sonundan önce ortaya çıkacak.

Gazete, Avrupa Başsavcılığı’nın aynı şekilde Çin konsorsiyumunu ve Avrupa Komisyonu’nun denetim rolünü de araştıracağını haberine ekledi.