Devamı gelecek

Romanya ve Türkiye’de bulunan 170’i öğrenci 190 kişi dün sabah ve akşam gerçekleştirilen uçuşlarla Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Yolcuların yanı sıra gelen uçakla Türkiye’den 140 koli tıbbı malzeme de Kuzey Kıbrıs’a ulaştırıldı.

Türkiye’de eğitim gören 57, Romanya’da bulunan 13 öğrenciyi taşıyan ilk uçak dün sabah saatlerinde Ercan Havaalanı’na indi.

Yolcular arasında Türkiye’de sağlık nedeniyle bulunanlar da olduğu belirtildi. Aynı uçakla KKTC olup, gitmek isteyen Türk vatandaşlarının da döndüğü belirtildi. Akşam saat 19.00’da da Türkiye’de eğitim gören 100 öğrenci geldi.

Adaya dönen olan tüm yolcuların 2 ayrı otelde gözetim altına alındığı kaydedildi.

Gelen yolcuların 14 günlük karantina süreci boyunca Olive Tree ve Long Beach Otel’de kalacağı belirtildi. Türkiye’de bulunan 500 civarındaki Kıbrıslı Türk öğrencinin de gruplar halinde ülkeye geleceği bilgisi elde edildi.

Tıbbı malzeme de getirildi

Bu arada yolcuları getiren uçakla tıbbı malzeme de getirildiği belirtildi. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Türkiye'deki öğrenciler ile ameliyat olup da dönememiş kişilerin de aynı uçakla adaya döndüğünü açıkladı. Atakan, uçağın tıbbı malzeme getirdiğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Türkiye'den 140 koli hibe malzeme geldiğini açıkladı. Pilli, malzemelerin dökümlerinin bugün yapılacağını belirtti.