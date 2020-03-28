Diyalog’un ‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’na yağmur gibi destek yağdı; 6 saatte 3 milyonu aşkın para toplandı

Suna ERDEN

Diyalog Medya Grubu Genel Direktörü Reşat Akar’ın, maaşından 10 bin TL bağış yaparak dün canlı yayında ‘Ben de varım’ sloganıyla başlattığı ‘Coronavirüs Felaketi Yardım Kampanyası’ gerek işadamları, gerekse vatandaşlardan büyük destek gördü.

Diyalog TV’de 6 saat süreyle devam eden program sırasında 3 milyon liranın üzerinde bağış toplandı.

Kampanyanın bir hafta süreyle devam edeceğini belirten Reşat Akar, toplanacak paranın Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği’ne aktarılacağını ve müştereken belirlenecek bir dağıtım stratejisi ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaçlı insanlara yardım yapılacağını söyledi. Albank Merkez Şube’de açılan hesap numaralarına pazartesi gününden itibaren yatırım yapılabileceğini belirten Akar, Cuma gününe kadar her gün saat 16.00’dan itibaren gerçekleşen yatırımların liste halinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.



Hesap numaraları şöyle:

Türk Lirası : CT43 1520 9010 0000 0000 0355 8361

Sterlin : CT86 1520 9010 0000 0000 0355 8363

Euro: : CT59 1520 9010 0000 0000 0355 8364

Başbakan ile başladı

Reşat Akar, Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan ile başlayan yayın sırasında Başbakan Ersin Tatar ile konuştuğu sırada kampanyayı 10 bin lira ile başlattığını belirterek “Siz de katkı koymak ister misiniz?. Mesela bu ayki maaşınızı bağışlar mısınız?” diye sordu. Başbakan Tatar da “evet bağışlıyorum” dedi.

Program akışı içinde Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışladıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kendisi ve bakanlık yöneticileriyle birlikte 13 bin lira bağışlayacaklarını söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin kampanyaya 50 bin TL bağış ile katıldıklarını açıkladı. Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu 20 bin, Oğuzhan Hasipoğlu, Jale Refik Rogers, Yasemin Öztürk ve Din İşleri Başkanı Talip Atalay 8 bin 500 TL tutarındaki maaşlarını bağışladı.



En yüksek bağışlar

Kampanyanın ilk gününde iş adamları, şirketler, küçük esnaf, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Serdarlı Belediye Başkanları maaşlarından 5’er bin lira bağışlarken, ilk, orta ve lise öğrencilerinden de duygulandıran bağışlar geldi.

En yüksek bağışı 222 bin lira ile işadamı Halil Falyalı yaptı.

İkinci sırada ise 200 bin lira ile Levent Şirketler Grubu yer aldı.

İş adamı Yaşam Ayavefe 150 bin lira, Olgaç Uçar ve çalıştığı firmalar 145 bin, Merit Otelleri 100 bin, Hacıali İşletmeleri 100 bin, Mustafa-Cemal Bulutoğluları 100 bin, Çağatay Özbirim 100 bin, Sadun Erhun 50 bin, Galip Bozalp 50 bin, İbrahim Akın 50 bin, Kamu-İş 50 bin, Umut Küçük 50 bin, KTAMS 25.000, Günay Çerkez 25 bin, Mustafa Ersözlü 25 bin,, Hüseyin Kırmızıgil 20 bin, Mazhar İkbal 20 bin, Melis Gülcan 20 bin, Hakkı Haktanır 20 bin, Evren Badeoğlu 20 bin.

Tüm liste açıklanacak

Bir hafta süreyle devam edecek kampanya sırasında Albank’a yapılan yatırım listesinde yer alan tüm bağışlar liste halinde Diyalog gazetesinde yayınlanacak.

İki şirketten su bağışı

Bu arada Sırma ve Hediyem Su şirketleri de ihtiyaç duyulduğu kadar 1.5 litrelik su bağışı yapacağını açıkladı.

Kızılay Başkanı teşekkür etti

Canlı yayına telefonla bağlanan Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, Diyalog Medya’nın başlattığı yardım kampanyasının kendilerini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Altay yardımda bulunan herkese teşekkür etti.