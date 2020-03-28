Panik yaşandı

Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Sipahi’de önceki gün 9 Coronavirüs vakası tespit edilmesi dün bölgede 179 kişiye test yapıldı.

Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlerde 4 pozitif vakaya daha rastlandı.

Yeni vakaların ortaya çıkması üzerine Karpaz’da, 15 köyde dün saat 14.00’ten itibaren 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Paniğe kapılan bölge halkı marketlere akın etti. Kargaşa yaşanırken, kolluk kuvvetleri panik yaşayan halkı sakinleştirmeye çalıştı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sokağa çıkma yasağı kararı ile halkın paniğe sürüklendiğini dile getirerek, bölge halkının marketlere akın ettiğini ve kargaşa yaşandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği bir hafta süreli yasak nedeniyle vatandaşlar sağlıkla ilgili çok acil durumlarda ancak İskele Kaymakamlığı’ndan izin alarak sokağa çıkabilecek.

179 test 4 pozitif vaka

Giriş-çıkışları polis kontrolüne alınan Yeni Erenköy, Dipkarpaz ve Sipahi köylerinde dün 179 kişiye test yapıldı.

Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan testlerde 4 pozitif vakaya daha rastlandı. Yeni vakaların ortaya çıkmasıyla Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu ve Esenköy’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği bir hafta süreli yasak nedeniyle vatandaşlar sağlıkla ilgili çok acil durumlarda ancak İskele Kaymakamlığı’ndan izin alarak sokağa çıkabilecek.

Halk marketlere akın etti

Karar bölgede paniğe neden olurken, insanlar marketlere akın etti. Yaşanan izdiham üzerine yetkililer vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sokağa çıkma yasağı kararı ile halkın paniğe sürüklendiğini dile getirerek, bölge halkının marketlere akın ettiğini ve ‘rezillik’ çıkardığını belirtti.

Yeşilırmak sosyal medyada canlı yayında kamuoyuna açıklama yaparak, marketlere koşan herkesin kıyafetlerini acilen yıkaması ve kendilerine dikkat etmesi çağrısını yaptı.

Yeşilırmak, şunları ifade etti:

“Bölgede inanılmaz bir kargaşa çıktı. Biz kişiyi öğrenip kimlerle temasta bulunduğunu tespit etmeye çalışıyorduk, isimlerini listelerini çıkaracaktık ancak tüm emeğimizi çöpe atarak halkı paniğe sürüklediler. Halk marketlere akın etti, bu trajikomik bir karardır. Buna karar verenler, olası bir ölümden sorumludur! Yetkili kimse bizimle temasa geçmediği halde biz insanları sakinleştirmek ve vakaların temasını tespit etmek için çalışma yapmıştık. Marketlerde kavga edenler, birbirlerine bağıranlar… Tüm emek boşa gitti.”

Bir aile Karpaz’dan Çatalköy’e kaçtı

Bu arada paniğe kapılan bir aile de Karpaz'dan Çatalköy'e kaçtı. Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada telaşa kapılarak Çatalköy'deki yakınlarının yanına giden ailesinin ihbar üzerine tespit edilip, ilgili mercilerle görüşülerek Karpaz'daki ikametgâhlarına götürüldüğü belirtildi.

Ailenin kendi ikametgâhlarında gözlem altına alınmalarının sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu yüzden bölge halkımızın herhangi bir telaş yapmasına gerek kalmadığını ve diğer önlemleri de Belediyemiz ile ilgili birimlerin aldığını tüm halkımıza duyururuz” denildi.

Sokağa çıkma yasağı emirnamesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Coronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarihi itibariyle Saat 14:00’den itibaren 7 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılması için kısmi sokağa çıkma yasağı yerine sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1. Bakanlar Kurulu tarafından Coronavirüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sadece çok acil sağlık ihtiyacı için İskele Kaymakamlığından izin almak kaydıyla evden çıkılabilecektir.

2. Tanımlanan bu köylerde tüm giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak ve bu süreci yürütmek üzere Kemal Deniz Dana Başkanlığında, İskele Kaymakamı, Polis Müdürü veya Müdür Yardımcısından oluşan Karpaz Koordinasyon Komitesi kurulacaktır.

3. Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.

Şüpheliler de gözetim altında tutulacak

Öte yandan ükedeki pozitif vaka ve temas halindeki vatandaşların artışıyla Sağlık Bakanlığı farklı uygulamalara yöneliyor. Bakanlık, Coronavirüs semptomu gösteren fakat ilk etapta testi negatif çıkan hastaları da artık eve göndermek yerine çeşitli konaklama alanlarında gözetim altına alınması yönünde karar aldı.

Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan ve test yapıldığı zaman ilk etapta negatif çıkan şüphelilerin de devletin belirlediği çeşitli otellerde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Hatalara uygulanan hızlı kart testlerinin, ilk etapta hastalığın başındaki kişiyi negatif gösterebileceğini, iki hafta sonra aynı kişide pozitif görülebileceğine dikkat çekilmişti.