Paskalya’da üzücü haber

Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesine bağlı Yermasoya köyünde dün Afrika kökenli kişilerin kaldığı bir apartman henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çöktü, enkaz altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Apartmanın çökmesi bölgede büyük paniğe yol açarken, enkaz altında olduğu değerlendirilen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İtfaiye, sivil savunma ve diğer birimler, enkaz altında kalanları çıkarmak için yoğun çaba göstermeye devam ediyor.

Rum basınından elde edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde bir apartmanın bir bölümü aniden çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, Sivil Savunma Acil Müdahale Ekibi, polis ve sağlık ekipleri koordineli şekilde arama-kurtarma çalışması başlattı.

Enkaz altında kalan kişilere ulaşabilmek için iş makineleri, ekskavatörler, kamyonlar ve vinçler kullanıldı. Çökme riski taşıyan diğer bölümlerin desteklenmesi için de ek önlemler alındı.

Saatler süren çalışmaların ardından, saat 17:30 civarında enkazdan bir kişi çıkarıldı ve ölü olduğu tespit edildi. Saat 19.30 civarında ise ikinci bir ceset daha çıkarıldı.

Olayda yaralanan üç kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları bildirildi.

“Yaşanmaya elverişsiz”

İlk belirlemelere göre, çöken apartmanda 8 ila 10 daire bulunduğu, her dairede birden fazla kişinin yaşadığı ifade edildi.

Bazı sakinlerin çökme anında binada olmadığı, bazılarının ise son anda dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu binanın daha önce “yaşanmaya elverişsiz” olarak nitelendirildiği ve bina sakinlerinden tahliye edilmesinin istendiği belirtildi.

Buna rağmen bazı kişilerin binada kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çökmenin kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.