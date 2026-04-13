Esnaf umutlu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın tarihi Arasta Çarşısı uzun süre devam eden durgunluk sonrasında bir miktar turist akışıyla birlikte yeniden canlanmaya başladı. Hafta sonunda havanın güneşli olması nedeniyle yabancı turistler ve az sayıda Kıbrıslı Rum, Lokmacı barikatından kuzeye geçerek Arasta Çarşısı’nda dolaştı, restoran ve kafelerde güzel vakit geçirdi.

Diyalog muhabirine konuşan işletme sahipleri, turist geldiği zaman işlerin düzeldiğini ve morallerin yükseldiğini söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyine daha çok turist çekebilmek için yetkililerin çalışma yapmasını isteyen bölge esnafı, en önemli sorunun yüksek vergi ve harçlar olduğunu, bu durumun fiyatların yükselmesine yol açtığını söyledi.

Ne dediler?..

İmren Özerlat

“Arasta’da uzun yıllardır esnafım ve bu günlerde işlerim iyi gidiyor. Zaman zaman iniş ve çıkışlar yaşanıyor ancak turistik bir bölge olduğumuz için ve kahve sevildiği için kendi adıma işlerim iyi gidiyor diyebilirim. Arasta’ya bu ara Türkler, Almanlar, Polonyalılar ve diğer ülkelerden gelenler vardır. Geçen yıllara göre biraz azalma olmuştu ancak son günlerde yine rayına oturdu. Gelirler giderleri hiçbir zaman karşılamıyor. Her zaman aşağıya iniş vardır. Biz çok daha kötü günler gördüğümüz için ayağımızı yorganına göre uzatmasını öğrenen bir toplum olduk. Elbette çok zor günler geçirenler var ancak çalışırsak başarabiliriz.”

Özkay Ertayfur

“İşlerimizde İran, Amerika, İsrail savaşı nedeniyle düşüş yaşandı. Ateşkes ilan edildikten sonra biraz turist gelmeye başladı. Çarşıda bir hareketlilik var ve yabancı turistler buralara gelmeye başladı. Umarım bundan sonra daha iyi olacaktır. Turist eskisi gibi çok olmasa da bir kalabalık vardır. Diğer yandan güneyden gelen müşterilerimiz de vardı ancak güney bizden daha ucuz olduğu için onlar da eskisi gibi gelmiyor. Gelirler giderleri karşılamaz durumdadır. Düzelecek diye umut ediyoruz.”

Faysal Dağdelen

“Arasta’da işler Orta Doğu’daki savaş nedeniyle yüzde 75 düştü. Arasta’da eskisi gibi turist ve Rum yoktur. Burada evet bir kalabalık var ama bunun devamı gelmelidir. Bazıları sadece camiyi görüp gidiyor. Rumlar da bizdeki fiyatların çok yüksek olması nedeniyle gelmiyor. Rumlar artık bir ya da iki ayda bir geliyor. Şu anda çok zor durumdayız. Gelirler giderleri karşılamaz durumdadır. Beklentimiz umarım savaş bir an önce son bulur ve hayat normale döner.”

Hasan Hazırlar

“Arasta’da işler kötü gidiyor. Kalabalık çok ama çarşıya artısı yok. Enflasyon yüksek ve insanlar artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor korkuyor. İran, Amerika ve İsrail savaşı nedeniyle Arasta’da artık eskisi gibi turist de yoktur. Rum tarafından gelen Rum müşteriler de artık güney, dövize rağmen bizden daha ucuz olması nedeniyle buraya gelmeyi tercih etmiyorlar. Beklentimiz yetkililerin bu pahalılığı düşürecek bir çalışma yapmalarıdır.”

Samet Kölgesiz

“İşlerimiz savaş nedeniyle dalgalı seyrediyor. Arasta’da kalabalık her zaman var ancak turist ve alışveriş yapan insanlar buralarda eskisi gibi yok. Rumlar da gelmiyor çünkü Türkiye üretimi ürünler bile orada bizden daha ucuz o nedenle gelmiyorlar. Şu anda gelirler giderleri karşılamaz durumdadır. Birkaç senedir giderlerimizi karşılayamıyoruz. Bundan sonrası için de net bir şey söylemek mümkün değil. Umarız ekonomistler bir çözüm üretir.”