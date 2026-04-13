‘Hadsiz ve yalan dolu’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri Türkiye’de ve uluslararası kamuoyunda geniş tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamalarda, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgesel politikaları nedeniyle uluslararası hukuk önünde sorumluluk taşıdığı vurgulandı. Türkiye’nin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde adalet, barış ve sivillerin korunmasına yönelik tutumunu sürdüreceği ifade edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Netanyahu’nun sözlerine sert tepki göstererek, İsrail Başbakanı’nın uluslararası hukuk tarafından aranan bir isim olduğunu ve Türkiye’ye yönelik açıklamalarının kendi suçlarını örtme çabasından ibaret bulunduğunu belirtti. Kurtulmuş, bu ifadeleri “suçluluk psikolojisinin tezahürü” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Netanyahu’nun açıklamalarını, savaş suçu ve insanlık suçlarıyla yargılanan bir ismin rahatsızlığının dışa vurumu olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrailli yetkililerin açıklamalarını “düzeysiz, küstahça ve yalan dolu” ifadeleriyle eleştirdi. Açıklamada, Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarıyla anıldığı ve İsrail yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı nezdinde süren yargı süreçlerine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu’nun sözlerini “çaresizlik ve suçluluk psikolojisinin yansıması” olarak nitelendirerek yok hükmünde olduğunu belirtti. Kabine üyeleri ve siyasi isimler de benzer açıklamalarla Netanyahu’nun sözlerini hadsiz ve mesnetsiz olarak değerlendirdi.

Genocidal Netanyahu

Gelişmelerin ardından sosyal medyada “Genocidal Netanyahu” etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajları yayıldı.

MSB'den Netanyahu’nun sözlerine 'Erdoğan'lı rest

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kuvvetler Komutanlığı ziyaretinden bir fotoğrafı “günün fotoğrafı” notuyla paylaşarak dikkat çeken bir mesaj verdi.

Kimler tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu’nun sözlerini hadsiz, mesnetsiz ve siyasi tükenmişliğin göstergesi olarak nitelendirdi.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Netanyahu, İslamabad’da müzakere süreci işletilirken dikkat çekici bir açıklama yaparak İran’la savaşı devam ettireceğini ilan etmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan sözler sarf eden Netanyahu, sosyal medya paylaşımında, “Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti” ifadelerine yer vermişti.