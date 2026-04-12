282 sürücü rapor edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edilirken, yüzlerce sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, onlarca araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında toplam 2 bin 60 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 282 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 30 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde en yaygın ihlalin sürat olduğu görüldü. Toplam 137 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı tespit edildi. Bunun yanı sıra 3 sürücünün alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiği belirlenirken, 14 sürücünün sigortasız araç kullandığı kayda geçti. Diğer çeşitli trafik suçlarından ise 126 sürücü hakkında işlem yapıldı.