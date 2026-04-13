Üstel’e plaket verildi

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi öncülüğünde “Serdarlı Sestaları 11. Bahar Şenliği” gerçekleştirildi.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ile bazı bakanlar da katıldı.

Yerel ürünler, yiyecek stantları ve el emeği göz nuru çalışmaların ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu etkinlik, yerli üreticiler için de önemli bir buluşma noktası oldu.

Festival programı kapsamında gün boyunca halk dansları gösterileri, kültürel aktiviteler ve çeşitli sahne performansları yer aldı.

Festivalin açılışında konuşan Geçitkale-Serdarlı Sağlık Kültür Derneği Başkanı Mehmet Öksüzoğluları, etkinliğin kültür ve geleneklerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise bu tür etkinliklerle geçmişin genç kuşaklara aktarılmasının ve yaşatılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Halka hitap eden Başbakan Üstel, baharın gelişiyle birlikte Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Serdarlı’da festivale katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üstel, bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmanın yanı sıra halkın ekonomik faaliyetlerine de katkı sağladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel’e Belediye Başkanı Halil Kasım tarafından sesta plaketi takdim edildi.

