İzleyenler mest oldu

Müzik dünyasından sinemaya, sanatın her alanında iz bırakan projelere imza atan Mahsun Kırmızıgül, Cumartesi akşamı, Merit Royal Diamond Otel’de sahne aldı. Diamond’ın büyüleyici salonunu hınca hınç dolduran Mahsun Kırmızıgül, iki bini aşkın hayranına hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Konserine en hit şarkılarından “Ağlama Sen” ile başlayan Mahsun Kırmızıgül, şıklığı ile de göz doldurdu. Ünlü sanatçı, etkileyici sahne performansı ve güçlü sesinin yanı sıra samimi tavırları ile de kendine hayran bıraktı.

Geceye özel olarak hazırladığı repertuvarı ile misafirlerini tam bir müzik yolculuğuna çıkaran Mahsun Kırmızıgül, kendi şarkılarının yanı sıra Erkin Koray’dan Sezen Aksu’ya, Azer Bülbül’den İbrahim Erkal’a sevilen sanatçıların parçalarına da yer verdi. Gece boyunca romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan ünlü sanatçı, seslendirdiği hareketli şarkılarla da misafirlerini doyasıya eğlendirdi. Hayranları ile birlikte söylediği “Dinle” şarkısı ile tüm salonu coşturan Mahsun Kırmızıgül, “Beni sizlerle buluşturan Merit ailesine çok teşekkür ederim” dedi.