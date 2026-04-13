Kontrol bizde

Pakistan'da yapılan ABD-İran müzakerelerinde uzlaşı çıkmadı. Uzun bir aradan sonra aynı masaya oturan her iki ülke de birbirlerini suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz'ü ablukaya alacağız" derken, İran'dan "Hürmüz kontrolümüz altında" açıklaması geldi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan müzakereler, 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti.

Ancak masadan barış çıkmadı. Önce ABD Başkanı JD Vance daha sonra da ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner ve özel temsilcisi Steve Witkoff İslamabad'dan ayrıldı.

Karşı tarafa güvenimiz yok

Pakistan’ın ev sahipliğinde önceki gün İran ve ABD arasında başlayan müzakerelerin ilk turu sona erdi. Sonuç çıkmayan ve 21 saat süren müzakerenin ardından İran heyeti, Pakistan’dan ayrıldı. ABD ve İran arasında ikinci turun yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, müzakereye ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakereler öncesinde, iyi niyet ve gerekli iradeye sahip olduğumuzu vurguladım ancak önceki iki savaşın tecrübeleri nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. İran heyetindeki çalışma arkadaşlarım, ilerlemeye yönelik 168 girişim önerdi ancak karşı taraf bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadı. ABD, bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Artık karar verme zamanı. Güvenimizi kazanabilecek mi, kazanamayacak mı?" dedi.

Trump: Her gemi bulunup engellenecek

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin çökmesinin ardından sosyal medya platformu Truth üzerinden oldukça uzun bir mesaj paylaştı. ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdiğini ama bunu bilerek yerine getirmediklerini söyledi. Trump, ABD donanmasının hemen geçerli şekilde Hürmüz Boğazı'na giriş-çıkış yapmaya çalışan tüm gemileri engelleyeceğini söyledi. “İran'a geçiş ücreti ödeyen her gemi bulunup engellenecek” diyen Trump, İranlıların Hürmüz'e döşediği mayınların da imha edileceğini söyledi ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş açan herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Son olarak ABD basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yine Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar yaptı. “Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacağız” diyen Trump, Hürmüz Boğazı'nı temizlemenin uzun sürmeyeceğini belirtti.

Trump, “NATO artık Hürmüz Boğazı konusunda destek vermek istiyor. Çok sayıda ülkenin bu konuda bize destek vereceğini düşünüyoruz. Daha fazla geleneksel mayın tarama gemisi getiriyoruz. İngiltere ve diğer ülkelerin de gönderdiğini biliyoruz” dedi. Pakistan'daki görüşmeler sırasında Hürmüz'den geçtiği belirtilen iki ABD savaş gemisi ile ilgili de konuşan Trump, gemilere kimsenin müdahalesi olmadığını söyledi.

Galibaf: Tehditlerin İran ulusu üzerinde etkisi yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın tehditlerine ilişkin, İran ulusu üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Galibaf, "Müzakerelerde İran'ın iyi niyetini göstermek için girişimlerimiz oldu. Bu da müzakerelerde ilerlemeye yol açtı. Eğer savaşırsanız, savaşırız. Mantıklı bir şekilde gelirseniz, biz de mantıkla yanıt veririz. Hiç bir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi bir kez daha sınarsanız, size daha büyük ders veririz." dedi.

Ateşkes ihlali sayılacak

İran Devrim Muhafızları tarafından, askeri gemilerin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali olarak kabul edileceği ve şiddetle karşılık verileceği belirtildi.