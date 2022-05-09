Fiyatlar yakıyor

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domates 30, patates 25, çilek 15, erik 60 liradan satıldı.

Geçtiğimiz hafta 10 liradan tezgâhta yerini alan salatalığın fiyatı 5 liraya düşerken, domatesin fiyatında 3 liralık artış oldu. Geçtiğimiz hafta kilosu 20 liradan satılan bezelye ise bu hafta 25 liradan satışa sunuldu. Yine geçtiğimiz hafta 30 liradan tezgâhtaki yerini alan biber ise 15 liraya düştü.

Sebzelerin yanı sıra bazı meyvelerin fiyatları da cep yaktı. Can erik kilosu 60 liradan satışa sunulurken, nektarin ve üzüm 70 liradan alıcı bekledi. Armut ve kivi 25, elma 15 liraya satılırken, en ucuz meyve kilosu 5 lira oldu portakal oldu.

Lefkoşa Açık Pazar’daki bazı ürünlerin dünkü fiyatları şöyleydi:

Üzüm: 70 lira

Nektarin: 70 lira

Armut: 25 lira

Elma 15 lira

Erik: 60 lira

Yenidünya 15 lira

Kivi: 25 lira

Çilek: 15 lira

Yeşillikler: 5 lira

Salatalık: 5 lira

Asma yaprağı: 70-100 lira

Domates: 33 lira

Kabak: 10 lira

Patlıcan: 12 lira

Bakla: 15 lira

Soğan: 8 lira

Patates: 25 lira

Bezelye: 25 lira