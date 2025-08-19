Bir yaralı var

Yeni Erenköy-Dipkarpaz anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre; kaza, saat 15.00 sıralarında Fehmi Alevkayası, (E-20) yönetimindeki KC 133 plakalı kamyonet araçla kavşakta durmadan anayola çıkış yaptı. Sürücü, süratli bir şekilde seyreden Erhan Küpeli (E-40) yönetimindeki HE 862 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Küpeli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşa-hede altına alındı.

Sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı

İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre; 66 miligram alkollü olduğu saptanan Aziz Güven (E-43), yönetimindeki VN 524 plakalı araçla İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yolu’nda dikkatsizce giriş yaptığı çemberde direksiyon hakimiyeti kaybedip, bordür taşlarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Sürücü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

