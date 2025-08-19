Sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı Jamal Uddin, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik denetim-leri esnasında tespit edildi.

Tutuklanan zanlı hakkında KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan soruşturma başlatıldı. Zanlı mahke-meye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağı belirtildi.

Polis memuru; 16 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.40 sıralarında Güzelyurt Trafik Şube ekiplerince Kalkanlı ODTÜ çemberi yakınlarında yapılan denetimde PH 657 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan Gemikonağı’nda sakin MD Jamal Uddin’in yapılan muhaceret kont-rolünde, 30 Temmuz 2024’ten itibaren 380 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açık-ladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, ihraç süreciyle ilgili yazışmaların yapılacağını ve zanlının izinsiz kaldığı süre boyunca başka bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

