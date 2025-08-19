Yerinde bir karar

KKTC polisi, adli suçlarda meydana gelen artışları dikkate alarak ‘Turizm Polisi’ uygulamasını İskele Makenzi Plajı ile Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde başlattı. Pilot bölge seçilen İskele'de iyi derecede dil ve ilk yardım bilen turizm polisleri bölgede yaya veya bisikletle devriye yapıp, suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik ve/veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapacak.

İskele Makenzi Plajı bölgesinde bulunan Sahil Yürüyüş Yolu’nda açılan Mobil Polis Karakolu’nda konuşlanacak turizm polisleri Mayıs- Eylül döneminde hafta içi 14.00-23.00, hafta sonu ve tatil günleri ise 10.00-24.00 saatleri arasında görevde olacak.

Turizm polisleri özellikle Merit Royal Gardens Hotel, Makenzi Plajı, Cem Dana Lunapark, Grand Sapphire Hotel, Royal Sun Sitesi, Courtyard Sitesi, Caesar Resort Sitesi ile Zagidas Pastanesi arasında devriye gezecek.

Uygulama başladı

İskele Makenzi Plajı ile Sahil Yürüyüş Yolu bölgesinde “Turizm Polisi” uygulaması hayata geçirildi. Uygulama, hem yerel halkın hem de turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölge olarak seçilen İskele’de, yabancı dil ve ilk yardım bilgisine sahip Turizm Polisleri, belirlenen turizm alanında yaya veya bisikletle devriye yapacak. Ekipler, suçların önlenmesi, trafik ve adli olaylara ilk müdahalenin yapılması görevini üstlenecek.

Turizm Polisi ekipleri, “Merit Royal Gardens Hotel-Makenzi Plajı-Cem Dana Lunapark-Grand Sapphire Hotel-Royal Sun Sitesi-Courtyard Sitesi-Caesar Resort Sitesi ile Zagidas Pastanesi” arasındaki bölgede görev yapacak. Mayıs ile Eylül ayları arasında, hafta içi 14.00-23.00, hafta sonu ve tatil günleri ise 10.00-24.00 saatleri arasında Mobil Polis Karakolu’ndan operasyonlarını sürdürecek.

Görev sırasında Turizm Polisleri; şüpheli kişilere kimlik kontrolü yapacak, yabancı uyrukluların KKTC’deki yasal statülerini denetleyecek, adli ve trafik şikayetlerini ilk değerlendirmeyi yaparak ilgili şubeye iletecek.

Hangi işlemleri yapacak

Turizm polisi ekipleri devriye sırasında şunları yapacak:

-Suç işlenmesini önleyecek ve meydana gelebilecek trafik ve/veya adli olaylara ilk müdahaleyi yapıp, ilgili şubeye gerekli bilgiyi verecek.

-Şüpheli görülen veya bir olaya karışan şahıslara kimlik kontrolü yaparak, yasal durumu sorgulayabilecek.

-Yabancı uyruklu şahısların KKTC’deki yasal statülerini (ikamet izni) kontrol edecek.

-Adli veya trafik konularında yapılan şikayetlerde, ilk değerlendirmeyi yapıp ilgili şubeye gerekli bilgiyi verecek.

-Davranışlarından dolayı çevreye rahatsızlık verebilecek veya suç işleyebileceği öngörülen şahısları bölgeden uzaklaştıracak ve gerekli yasal işlemin yapılmasını sağlayacak.

-Denizde boğulma tehlikesi geçiren veya herhangi olay sonucu yardıma ihtiyaç duyabilecek şahıslara ilk yardım müdahalesinde bulunacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025, 09:53