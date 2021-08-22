Sonuçlar açıklandı

Ömer KADİROĞLU

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) Giriş Sınavı dün 423 adayın katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı. Adaylar sınav başlamadan önce kimlik kartları, sınava giriş belgeleri ve PCR/Antijen test sonuçlarını sınav merkezindeki görevlilere ibraz etti.

Coronavirüs önlemleri kapsamında alınan bir takım tedbirler çerçevesinde saat 10.00’da başlayan sınavda 423 aday 72 kişilik kontenjan için ter döktü. Sınav tek oturum ve 150 dakika şeklinde gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre; Sınıf Öğretmenliği programına 47 ve Okul Öncesi Öğretmenliği programına ise 25 öğrenci alınacak.

Yazılı sınavda başarılı olanların, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Akademi’de mülakata alınacağı ve Akademi’ye kesin kayıt hakkı kazananların mülakat sonrasında açıklanacağı duyuruldu.

Uluslararası sınavlarla başvuru yapan adayların ise 6 Eylül tarihinde mülakata alınacakları kaydedildi. Yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşan sınavın sonuçları ise dün akşam saatlerinde açıklandı.