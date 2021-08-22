3 can kaybı var

KKTC’de Coronavirüs nedeniyle bir can kaybının yaşandığı dün 14 bin 899 test sonucunda 182 pozitif vaka daha rastlandı. İyileşen 94 kişi taburcu edilirken yoğun bakımdaki hasta sayısı 10 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 14 bin 899 testle 144'ü yerel 182 pozitif vaka tespit edildiğini, 94 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla tedavi gören 95 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldi.

Pozitif çıkanlardan 3 kişinin hava yoluyla 3 kişinin de deniz yoluyla ülkeye geldiği, 32 kişinin ise gözetim altındaki temaslılardan çıktığı, 144 vakanınsa yerel olduğu belirtildi.

Vakalardan 83’ü Lefkoşa, 21’i Girne, 31’i Gazimağusa, 3’ü İskele, 5’i Güzelyurt, 1’i de Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-17/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-10/ Meriç-1/ Göçmenköy-3/ Hamitköy-4/ Surlariçi-2/ Alayköy-5/ Metehan-5 / Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Minareliköy-2/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Marmara-1/ Kumsal-1/ Taşkınköy-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-4 / Lefkoşa Merkez -14

Girne: Girne Merkez-5/ Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Boğazköy-1/ Arapköy-1/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-2/ Aşağı Girne-3 / Çatalköy-3 / Ozanköy-1/ Lapta-2

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-7 / Dumlupınar-1/ Maraş-1/ Sakarya-1/ Akdoğan-1/ Kurudere-1 / Görneç-1/ Beyarmudu-4/ İnönü-2/ Baykal-1/ Tuzla-1/ Anadolu-8/ Paşaköy-1/ Tatlısu-1

İskele: İskele Merkez-3

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-3 /Kalkanlı-1/ Akçay-1

Lefke: Lefke Merkez-1

Dün itibarıyla toplam test sayısı 2 milyon 283 bin 846’ya, vaka sayısı 14 bin 785’e, hastalığı geçirip iyileşenler 12 bin 588 oldu.

Tedavisi devam eden 2 bin 150 kişi bulunuyor. Bunlardan 86’sı Pandemi Merkezi’nde, 1900’u pandemi otellerinde, 10’u da yoğun bakımda tedavi görüyor. Tetkikleri süren 154 vaka var.

Ülke genelinde dün 601 aşı yapıldı.

Güneyde 311 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 51 bin 499 test sonucunda 311 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 111 bin 140'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477'ye yükseldi. Tedavisi süren 194 hastanın 70'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 57 yaşında bir kadın ile 81 yaşında bir erkek olduğu, öte yandan tedavi görenlerin yüzde 82,48'inin aşısız olduğu belirtildi.

Yeni kararlar açıklandı

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yeni kararlarını açıkladı. Bazı ülkelerin renkleri değiştirilirken, bazı uygulamalarda hatırlatmalar yapıldı…

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları çerçevesinde, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ın renkleri değişti.

Söz konusu bu ülkelerin renk kodları ile ilgili giriş kriterleri de 23 Ağustos tarihinden itibaren uygulanacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılan açıklamada, tüm kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına uymak zorunlu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, uygulanacak kuralların İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetleneceği de belirtildi.

Açıklamada, ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderileceği, kişilerin karantina ücretlerini kendileri ödeyecek ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.