Anastasiadis suçlanıyor

Haravgi gazetesi; Takata hava yastıklarıyla ilgili araştırma komisyonunun hazırladığı ve Başsavcı Yorgos Savvidis’e sunduğu araştırma raporunun, 2013-2023 dönemindeki, bir diğer deyişle Anastasiadis-DİSİ hükümeti dönemlerindeki, bayındırlık ve ulaştırma bakanlarına ağır sorumluluk yüklediğini yazdı.

Raporun; üç kişi için cezai, beş kişi için de disiplin işlemi önerdiğini yazan gazete bu kişilerden altı ya da yedisi için de hem disiplin hem de cezai sorumluluk önerdiğini de belirtti.

Habere göre rapor dün Araştırma Komitesi Başkanı Mihalakis Hristoduludu tarafından Başsavcı Yorgos Savvidis’e sunuldu.

Başsavcı Savvidis raporu teslim alırken yaptığı açıklamada raporun Hukuk Dairesi’nin hukukçu grubu tarafından inceleneceğini söyledi. Gazete haberinde 2013-2023 dönemindeki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanalarının Marios Dimitriadis, Vasiliki Anastasiadu ve Yiannis Karusas olduğunu da anımsattı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak rapordaki cezai sorumluluğun, eski bayındırlık ve ulaştırma bakanı, Motorlu Araçlar Dairesi’nin (TOM) eski iki müdürü ve bir kişiyle ilgili olduğunu yazdı.

Haber ile ilgili gerek manşetten gerekse iç sayfalarda yer alan diğer gazete başlıkları ise şöyle:

Politis gazetesi: Rapor Konuşuyor”…Kararlar Başsavcıda…Muhtemelen Üç Kişi İçin Cezai Sorumluluk.

Fileleftheros: Takata Hava Yastıklarıyla İlgili Cinayete Kadar Cezai Sorumluluk… Eski Bakan Çerçevede…Eski Bakan ve Eski TOM Müdürlerine Cezai Sorumluluk.

Alithia: Takata Skandalıne İlişkin Rapor 2023 Yılına Kadar Sorumluluğu Belirledi-Aleksis Vafeadis’i Akladılar.