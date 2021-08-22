Ortak görüş

Suna ERDEN

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) genel başkanlığına aday olan Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, 24 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek kurultayın ardından erken seçim yapılması gerektiğini belirtti. Üç aday da seçim tarihinin parti yetkili kurullarıyla yapılacak istişareler sonrası netleşeceğini söylerken, siyasette kartların yeniden karılacağı sinyalini veren Sucuoğlu, mevcut hükümette yer alan koalisyon ortakları Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile masaya oturma taraftarı değil. Taçoy ve Töre ise yeni bir hükümet oluşumu esnasında tüm partilerle görüşeceklerini söyledi.

Töre, “Yeni hükümet oluşumu için tüm siyasi partilerle görüşmeler yapacağım ancak ille şimdiki koalisyon ortaklarıyla devam edilecek diye bir şey yoktur” dedi.

Saner, yarışta olduğunu açıklamıştı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 24 Ekim’deki kurultayda aday olacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Saner, "Genel başkanlığa aday olmayacaksam, şu an genel başkanlık ve başbakanlık koltuğunda ne işim var? Üyelerimiz isterse yola devam edeceğim" sözleriyle kararını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Diyalog’un “UBP Kurultayının ertelenme durumu var mı?, Genel Başkan olursanız hedefleriniz nelerdir?, Kurultayın ardından seçim olmalı mıdır?, Şimdiki koalisyon ortakları DP ve YDP ile yeniden bir oluşuma gider misiniz?” sorunlarını yanıtlayan Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre şunları söyledi:

Faiz Sucuoğlu (UBP Milletvekili):

Siyasi Partiler Yasası’na göre 2021 yılı Ekim ayı sonunda kadar kurultay yapmamız gerekiyor. Ertelenmesi söz konusu değildir. Çünkü yasal süre olan 3 yıl dolmuştur.

Kurultayın ardından ya erken seçim olacaktır ya da yeni bir hükümet kurulacaktır. Kurultayın ardından yeni oluşacak parti meclisi buna karar verecektir. Bana göre; eğer kurultay yüksek katılımlı, heyecanlı ve istediğimiz gibi sonuçlanacaksa erken seçim olmalıdır. Tabi dediğim gibi buna parti yetkili kurulları karar verecektir. UBP Genel Başkanı olduğum takdirde şu anki koalisyon ortakları DP ve YDP ile yeni bir hükümet kurmak güç olabilir. Çünkü şimdiki hükümette aritmetik ve nisap sorunu vardır.

Aday olacaklar bellidir. Sürpriz aday olacağını sanmıyorum. Çünkü bir kişinin aday olabilmesi için kurultaydan en az 6 veya 5 ay önce saha çalışmasına başlaması gerekiyor. Son dakika aday olunmaz.

Kurultay sonucu çok önemlidir; birlik ve bütünlük içerisinde, kimseyi kırmadan, küstürmeden UBP bir bütün olarak seçimini yapacaktır. UBP gücünü birlik olmaktan alır. Her şeyden önemli olan UBP’nin kurultaydan daha güçlü, tek yumruk çıkmasıdır. Çünkü 2022’de hem partimizi hem de ülkemizi ciddi bir süreç beklemektedir. Bu nedenle birlik olmak son derece önemlidir.

Ekonomi ve sağlık ilk hedeflerim

UBP Genel Başkanı seçilirsem ve Başbakan olursam hedeflerim ekonomi ve sağlık alanında iyileştirmeler yapmaktır. Özel sektöre yönelik kolaylaştırıcı adımlar atılacaktır. Sıcak paranın bir an evvel piyasaya akması gerekmektedir. Sağlık alanında ve özel sektöre yönelik atılacak adımlar bu konuda uzmanlaşmış, değerli bilgileri olan ancak şu anda pasifize edilmiş kişilerle atılacaktır. Bu kişiler para karşılığı değil, gönüllü olarak bu ülkeye hizmet etmek istemektedir.

Hasan Taçoy (UBP Milletvekili):

UBP Kurultayı Ekim ayında yapılacak. Yapılan seçimle yeni parti meclisi de oluşacak. Yeni parti meclisi yol haritasını belirleyecek; erken seçim olup olmayacağına karar verecek. Ülkenin refahı açısından en doğru hareketi yetkili kurullar verecek. İlk iş bütçe yapılacak. Bütçeden sonra seçim tarihi tartışılacak. Ama bana göre; kurultayın hemen ardından erken seçim yapılmalıdır. 2022 Haziran’ında yerel seçime giderken yapılması iyi olacaktır.

Eğer kurultayın seçilirsem tüm siyasi partilerle masaya oturacağım, hepsi ile görüşeceğim. Ama sonuç ne olur kestiremem. O günün şartları belirler.

En köklü parti

UBP ülkenin en köklü partisidir. UBP Genel Başkanını seçmek Başbakan seçmekle eşdeğerdir. Seçilmem halinde ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan var olan sorunlarını ele alacağım. Mesela; Türk Lirası’nın kullanılmasını yasal çerçeveye bağlamak için adım atacağım. Ülkenin istihdama ihtiyacı vardır. Bu konuda da adım atacağım ve iş alanları açılması için projeler hayata koyacağım. Yolların ışıklandırılması, sosyal çalışma düzeni, eğitim, sağlık konularındaki aksaklıkları gidermek için kolları sıvayacağım. Tabi bunları parti yetkili kurullarıyla birlikte gerçekleştireceğim.

Zorlu Töre (UBP Milletvekili)

UBP, Siyasal Partiler Yasasına göre en geç Ekim sonunda kurultay yapmak zorundadır. Bu tarihte Ekim ayı sonudur.

Kurultay bittikten sonra 2022’nin ilk aylarında erken seçim yapılmalıdır. Seçimle ilgili kararı parti yetkili organları verecektir.

Eğer genel başkan seçilirsem yeni hükümet oluşumu için tüm siyasi partilerle görüşmeler yapacağım. Görüşlerini, fikirlerini alıp ona göre adım atacağım ancak ille şimdiki koalisyon ortaklarıyla devam edilecek diye bir şey yoktur. Şimdiki aritmetikte nisan sorunu vardır. Ekim ayında meclis açılacak, nisap sağlanacak mı bilinmiyor. Eğer ben parti başkanı seçilirsem zaten UBP’ye bir dinamizm gelecektir. Bu dinamizmle seçimlere daha güçlü şekilde hazır olacaktır.

Yerli üreticiyi destekleyeceğiz

Ayrıca seçilmem halinde öncelikli adımların ekonomi ve sağlığa yönelik olacaktır. KKTC’nin sosyo-ekonomik durumu sıkıntılıdır. Biz sosyal devlet olmak için uğraşacağız. Yerli üreticiyi destekleyeceğiz ve yerli üreticiyi koruyacağız. “Üretmeyen halk kalkınmaz” sözünü sözde değil özde ele alıp üretime odaklanacağız. Bir ülke sadece ithalatla kalkınamaz. Bu nedenle tarım, turizm, yükseköğretimle ilgili adımlar atacağız. Ülkenin lokomotif sektörlerini yeniden canlandıracağız. Tarımsal sanayinin de önünü açacağız.

Pandemi döneminde yaşadığımız bu sıkıntıların yarattığı problemleri suretle ortadan kaldırmak için var gücümle çalışacağım. Alternatif enerji kaynaklarını suretle geliştirmek temel projeler ortaya koyacağım. Tek başıma değil parti kadrolarıyla birlikte hareket edeceğim. Partinin organları son bir yıldır çok ihmal edildi. Ben parti organlarıyla sürekli toplantılar yapacağım. Ülkeyi partimle birlikte yöneteceğim. Ayrıca liyakata ve ciddiyete önem vereceğim.