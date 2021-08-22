Çevrecilerden zafer kutlaması 

Ömer KADİROĞLU

Girne’de, Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi’nin Site İnşa Projesi’ne karşı alınan ara emri sonrası, Bakanlar Kurulu tarafından “kamu arazisi” olarak ilan edilen bölgede önceki akşam temsili piknik yapıldı.

Etkinliğe; Biyologlar Derneği eski başkanı Hasan Sarpten ve dernek üyeleri, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, CTP Milletvekili Doğuş Derya, TDP Milletvekili Zeki Çeler, Mimar Onur Olguner, Modacı Barbaros Şansal gibi isimlerin yanında vatandaşlar da destek verdi.

Söz konusu arazide toplanan çevreciler burada basın açıklaması sonrasında temsili piknik gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından kavun, karpuz ve hellim kesildi, toplu çekilen anı fotoğrafı ile etkinlik son buldu.

Sarpten: Mücadelemiz sürecek

Hasan Sarpten etkinlikteki konuşmasında, Girne’nin betonlaşmaması için de büyük mücadele verdiklerini fakat başarılı olamadıklarını söyledi.

Piknik yaptıkları alanın da peşkeş çekildiğini ve doğa katliamı yaratıldığını savunan Sarpten, özetle şunları dile getirdi: “Bu konuda verilen hukuki mücadele sonrası, 74 dönümlük bu alan artık özel birilerinin değil kamunun malı oldu. Bu çok önemli fakat yeterli olamayan bir kazanımdır. Buradaki doğal yaşamın, yeşilin geri gelmesini, yeniden orman alanı olarak ilan edilmesini istiyoruz, mücadelemiz sürecek” dedi.

Efendi: Çökmeye çalışanlara dur diyeceğiz

Bölge için verilen hukuksal mücadelede gönüllü görev alan Avukat Emre Efendi, sadece bu alan için değil, ülkedeki tüm doğa felaketlerine karşı duracaklarını belirtti. Efendi, şöyle devam etti: “Yapılan çevre katliamının yerinde görülmesini istedik. Keşke daha önceden müdahale edilebilseydi de bu felaket olmasaydı. Sadece burası için değil, buradaki herkes ile elimizin uzanabildiği her yerde mücadele veriyoruz. Sadece benim ilgilendiğim 5,6 mesele var, bunun yanında diğer meslektaşlarımın da davaları var. Buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. Elini ovuşturup buraya başka formüllerle çökmeye çalışanlara karşı duracağız. Burası ya yeşil alan olacak ya da orman arazisi olacaktır, kamu yararı dışında kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

Sahir: Kocaman zincirin halkasıyız

Verilen mücadeleye önemli katkıları olan Doğan Sahir de konuşmasında, “Dünyadaki her şey sadece insanların değildir. Biz her şeyi kendimizin sanıyoruz ve kendi aramızda arsızca paylaşma kavgası yapıyor, dünya dengelerini bozuyoruz. Kocaman zincirin halkasıyız. Yazlarımız dayanılmaz oldu, yağmurlarımız azaldı çünkü ülkede ormanımız çok azdır. Oksijenimiz çok az, iklime yön veren unsurlarımız eksik, doğa tahribatı ile tüm canlılar yok oluyor, zincirin halkaları eksiliyor” dedi.

Tel, çok duygulandı…

Ülkenin birçok noktasında çevre uğruna mücadele verdiklerini ifade eden Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, konuşmasında duygusal anlar yaşadı. “Umarım ormanlık yeniden yeşil bir alan olduğu zaman da buraya geliriz” diyen Tel, bu mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.