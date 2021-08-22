Lefke korktu

Lefke dün öğle saatlerinde büyük bir patlama sesi ile yankılandı. Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan olay, Gunni Kebap Salonu isimli işyerinde meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan tüp Gunni Kebap Salonunu yerle bir etti. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 14.45 sıralarında, Lefke’de Dr. İzzet Salih Suphi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Gunni Kebap isimli iş yerinde, gaz kaçağı oluşması sonucu, derin dondurucu motorunun devreye girdiği esnada meydana gelen kıvılcım neticesinde patlama ve ardından alevlenme meydana geldi. Çıkan yangın ve patlama sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlama esnasında işyerinin kapalı olması ve içeride birinin bulunmaması olası bir faciayı önledi.





Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021, 04:08