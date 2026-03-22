Saraya tabut taşındı

Güney Kıbrıs dün ilginç bir protesto eylemine sahne oldu. Hayvan üreticileri, şap salgını nedeniyle sağlıklı hayvanların da itlaf edildiğini öne sürerek, dün yanlarında bir tabutla Lefkoşa’ya akın etti.

Veterinerlik Hizmetleri Departmanı’nın salgının yayılma riskine dikkat çekerek bu tür eylemleri yapmamaları yönündeki uyarılarına rağmen, üreticiler önce Lefkoşa’nın güneyindeki GSP Stadyumu’nda toplandı, ardından cumhurbaşkanlığı sarayına yürüdü.

Saray önünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis’e sunulan mektupta, ülke genelindeki çiftçilerin “umutsuzluk içinde” olduğu ve hayvanların toplu itlafına derhal son verilmesi talebi iletildi. Mektupta, “Sağlıklı ve asemptomatik hayvanların katledilmesine son verilmesini talep ediyoruz. Hayvanlar hasta olmasalar da protokollerin körü körüne uygulanması ekonomik ve etik bir suç teşkil etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Etik ve cezai suçtur

Üreticiler, bazı hayvanların belirti göstermeden hastalığa yakalandığını ve antikor geliştirdiğini belirterek, itlaf uygulamalarının bilimsel temele dayandırılmadığını savundu.

Mektupta ayrıca, “Belirtiler gösteren hayvanların itlafına ‘hayır’ demiyoruz. Ancak sağlıklı hayvanların itlaf edilmesi etik ve cezai suçtur. Aşılanmış hayvanların testleri derhal durdurulmalıdır” denildi.

Türk tarafı suçlandı

Üreticiler, kaybedilen gelirlerin “acil ve tam tazminat” ile karşılanmasını talep ederken, Kıbrıs Türk yetkililerini hastalığın yayılmasını durdurmamakla ve AB ile hükümeti buna olanak sağlamakla suçladı.

Protestoda, Avrupa Komisyonu’na gönderilen veya işgal altındaki topraklarda uygulanan Yeşil Hat ve koruma altındaki menşe adı (PDO) düzenlemelerinde sorumlu olan veterinerlik görevlilerinin isimlerinin ve sorumluluklarının açıklanması talep edildi. Üreticiler, Kıbrıs halkının hayvanların itlafına onay verenleri bilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, AB Komiseri Oliver Varhelyi’nin Kıbrıs ziyaretine atıfta bulunularak, “görünüşe göre tek amacı, tüm hayvan popülasyonunu ortadan kaldırmaktı” denildi.

Açıklamada, hayvancılığın çökme tehlikesi altında olduğu ve geri getirilmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

Üreticiler, protestonun süresiz olarak devam edeceğini belirterek, “Net, yazılı ve tatmin edici taahhütler almadan ayrılmayacağız” mesajını verdi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026, 02:01