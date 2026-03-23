Eğitim görevi yapıyordu

Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait helikopter, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen rutin eğitim görevi sırasında teknik arıza nedeniyle denize düştü. Kazada toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve iki ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu bildirildi. Şehitlerin isimleri de açıklandı: Hava Savunma Binbaşısı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can. Kazada ayrıca dört Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu da yaşamını yitirdi.

Denize düştü

Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, helikopterin ülkenin kara sularına düştüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri kaptan pilotu Said Nasır Sımeyh’in de şehit olduğu teyit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dilekleri iletildi ve Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde kesintisiz sürdüğü vurgulandı. MSB, helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri mensubu ile bir TSK personeli ve iki ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, Türkiye-Katar arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonun kazadan etkilenmeden devam ettiği ifade edildi.

Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine ve Katar halkına başsağlığı mesajı iletti. Erdoğan, “Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize ve dost Katar askerlerine Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

KKTC acıya ortak oldu

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da ayrı ayrı başsağlığı mesajları yayımlayarak, kazada şehit olan Türk personel ve ASELSAN çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi. Mesajlarda, Türkiye ve KKTC’nin Katar halkı ile birlikte acıyı paylaştığı vurgulandı.