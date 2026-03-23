Nefes kesti

Girne’nin gözde adreslerinden Merit Park Hotel’de eğlence unutulmaz bir geceyle devam etti. Bayramın ikinci gününde sahne alan Sıla, güçlü sesi, etkileyici sahne performansı ve zarafetiyle misafirlere adeta müzik ziyafeti sundu.

Ünlü sanatçı, konsere “Hediye” şarkısıyla yaptığı güçlü ve duygusal açılışla geceye etkileyici bir başlangıç yaptı.

Sevilen şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendiren sanatçı, geniş repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Gecede romantik anlar kadar hareketli parçalarla yükselen tempo, izleyenlere bayram ruhunu doyasıya yaşattı.

Gecede zarif kesimi, modern dokunuşları ve parlak detaylara sahip sahne kostümüyle göz kamaştıran Sıla, daha ilk andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekti.

Misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Sıla’nın sahnedeki samimi tavırları ve dinleyiciyle kurduğu güçlü bağ, konseri daha da özel kıldı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar, bayramın ikinci gününü unutulmaz anılarla taçlandırdı.



