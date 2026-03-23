Ekipler seferber oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki binanın çökmesi sonucu göçük altında kalan 11 kişiden 10'u yaralı olarak kurtarıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bir binada saat 12.00'de patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki binada tamamen, bir binada ise kısmen çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, toplam 70 araç ve 194 personelin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları sonucu biri ağır 10 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Enkaz altında kalan bir vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Hastanedeki yaralılardan üçünün çocuk, bir kişinin de arka sokakta otururken çökme sonucu yaralanan bir vatandaş olduğu gelen bilgiler arasında.

Olayın doğal gaz patlaması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken İBB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada bölgede gerçekleştirilen tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılamadığı kaydedildi.

Valilik olayın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmanın ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

İBB: Doğal gaz kaynaklı patlama ihtimali düşük

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada İGDAŞ ekiplerinin binalarda inceleme yaptığı belirtilerek “Mevcut bulgular ışığında olayın doğal gaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır” denildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir” diyerek yaralılar için acil şifalar diledi.

Duran'dan başsağlığı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul’un Fatih ilçesi, Ayvansaray Mahallesi’nde iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.