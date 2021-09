Şartlar oluşmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin gerçekleşmeyeceğinin görüldüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, “Lute Gelmiyor- Liderlerin New York’taki Görüşmesi de Havada” başlıklı haberinde, Lute’un Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretinin “başarısızlığa uğradığının” görüldüğünü, çünkü Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, Lute’un şu an Kıbrıs’a gelmek için niyetinin olmadığını söylediğini yazdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapacağı ortak görüşmenin de “havada olduğunu” kaydeden gazete, bunun sebebinin ise Afganistan’daki durum ile Guterres’in ortaya koyduğu öncelikler olduğunu belirtti.

Sebebin, özellikle Türk tarafının iki devlet çözümü ve egemen eşitliğin tanınmasına dair ısrarlarının ardından, iki tarafı ayıran mesafe olduğunu öne süren gazete, AKEL partisinin ise, Kıbrıslı Türklerin 1960 Anayasası’na geri dönmelerine dair ifadeleri konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis aleyhindeki eleştirilerini dün de sürdüğünü iletti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise AKEL’e yanıtında, Rum kesiminin hiçbir zaman Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin arzu edilen hedefin değişmesi konusunu gündeme getirmediğini savundu.

Lute’un Lefkoşa’ya yapacağı ziyaretin “başarısızlığa uğradığını”, öte yandan Lute’un organize edeceği ve Guterres’in liderlerle New York’ta yapması planlanan ortak görüşmenin de havada olduğunu yineleyen gazete, BM’nin ziyaretin iptal edilmesi konusunda Afganistan’daki kriz ile bunun Guterres açısından yarattığı acil öncelikleri sebep olarak göstermesine rağmen, sebebin Kıbrıs’taki iki taraf arasındaki mesafe olduğunun görüldüğünü belirtti.

Türk tarafının iki devlet çözümünün ileriye götürülmesindeki ısrarı ile müzakerelerin yeniden başlaması için egemen eşitliğin tanınmasını ön şart olarak ortaya koymasının BM Genel Sekreteri tarafından “özellikle problemli bir şekilde ele alınmakta olduğunu” öne süren gazete, “BM Güvenlik Konseyi kararlarını hükümsüz kılan Türk uzlaşmazlığının, şu an Guterres, Tatar, Anastasiadis ortak görüşmesini engelleyen ana neden olduğunu” iddia etti.

Habere göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, Rum kesiminin New York görüşmesi konusundaki çabalarının sürdüğünü belirtti.