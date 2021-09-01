Cinayete teşebbüs

Suna ERDEN

Gaziköy’de polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaraladıktan sonra Güney Kıbrıs’a firar eden ancak 15 gün sonra yasa dışı yollardan kuzeye geçtiği tespit edilerek tutuklanan Gökhan Takımcılar dün mahkemeye çıkarıldı. Kırklar köyünde asker ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk talep edildi.

Duruşmada zanlının katle teşebbüs suçu işlediği suçlar aktarılarak, süre istendi.

Soruşturmayı yürüten polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun olay mahalline gittiğini anlattı.

Soruşturma memuru, zanlı İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın polisleri görünce koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın kendisini yakalamaya çalışan Fahri Toklu’yu bıçakladığını; sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını anımsattı.

Soruşturma memuru, İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın polis arabasının anahtarını aldıklarını ve olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Gaziköy’de sakin İ.Ç.’ye ait aracı izinsiz alıp, kaçtığını belirtti. Polis memuru, zanlının çaldığı aracı Yiğitler Çöplüğü’ne bıraktıktan sonra firar ettiğini söyledi.

Gizlendiği yerde yakalandı

Polis memuru, Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar’ın 30 Ağustos günü öğle saatlerinde, Kırklar köyünde asker ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Polis, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri ve 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının KKTC’ye Anthony Aaron Carpenter’le birlikte kaçak geçtiğinin tespit edildiğini anlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.