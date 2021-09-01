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293 kişi taburcu edildi

Kuzeyde 137 yeni vaka bir can kaybı, güneyde ise 278 yeni vaka 2 can kaybı

293 kişi taburcu edildi
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 850 test sonucu 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti, 293 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pozitiflerden 5’i yurt dışından hava yolu ile ülkeye gelirken, 22’si daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak gözetim altında bulunmaklaydı.
110 yerel vakanın ise 45’i Lefkoşa, 35’i Girne, 18’i Gazimağusa, 2’si İskele, 9’u Güzelyurt, 1’i ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2. 449.701  
Toplam vaka sayısı: 16.421   
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.953   
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2126 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 116 
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1899 
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 92    
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 62   
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 19       

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 6550 
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 626 
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 651 
Güvende kal genel tablo 
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3583  
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 42.456

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi 2 kişi de hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 503’e, vaka sayısı ise 113 bin 875’e yükseldi. Ölenlerin 59 yaşındaki kadın ve 84 yaşındaki erkek hasta olduğu ifade edildi. 

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YORUMLAR
Hasan Hüseyin
Hasan Hüseyin - 6 saat Önce

Sayılar daha da artacak. Bir taraftan delta yayılıyor, diger taraftan sonbahar geliyor üstüne üstlük toplumun yarısı hala aşılı değil. Gidişat hiç iyi görünmüyor.

Henüz aşılanmamış insanların bir an önce aşılanması lazım. Aşılarda çok geç kalıyoruz.

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