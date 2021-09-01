Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 850 test sonucu 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti, 293 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pozitiflerden 5’i yurt dışından hava yolu ile ülkeye gelirken, 22’si daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak gözetim altında bulunmaklaydı.

110 yerel vakanın ise 45’i Lefkoşa, 35’i Girne, 18’i Gazimağusa, 2’si İskele, 9’u Güzelyurt, 1’i ise Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2. 449.701

Toplam vaka sayısı: 16.421

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.953

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2126

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 116

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1899

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 92

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 62

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 19

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 6550

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 626

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 651

Güvende kal genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3583

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 42.456

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi 2 kişi de hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 503’e, vaka sayısı ise 113 bin 875’e yükseldi. Ölenlerin 59 yaşındaki kadın ve 84 yaşındaki erkek hasta olduğu ifade edildi.