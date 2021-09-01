Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 850 test sonucu 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlandı, bir hasta hayatını kaybetti, 293 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pozitiflerden 5’i yurt dışından hava yolu ile ülkeye gelirken, 22’si daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak gözetim altında bulunmaklaydı.
110 yerel vakanın ise 45’i Lefkoşa, 35’i Girne, 18’i Gazimağusa, 2’si İskele, 9’u Güzelyurt, 1’i ise Lefke bölgesinden.
Covid-19 genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2. 449.701
Toplam vaka sayısı: 16.421
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.953
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2126
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 116
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1899
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 92
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 62
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 19
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 6550
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 626
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 651
Güvende kal genel tablo
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3583
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 42.456
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 50 bin 341 test neticesinde 287 yeni vaka belirlendi 2 kişi de hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 503’e, vaka sayısı ise 113 bin 875’e yükseldi. Ölenlerin 59 yaşındaki kadın ve 84 yaşındaki erkek hasta olduğu ifade edildi.
Sayılar daha da artacak. Bir taraftan delta yayılıyor, diger taraftan sonbahar geliyor üstüne üstlük toplumun yarısı hala aşılı değil. Gidişat hiç iyi görünmüyor.
Henüz aşılanmamış insanların bir an önce aşılanması lazım. Aşılarda çok geç kalıyoruz.