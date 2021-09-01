Doğru adım

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun aşılı veya aşısız olduğuna bakılmaksızın herkesten test ücreti alınmasına yönelik kararı değiştirmesi esnafın içini rahatlattı.

Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde faaliyet yürüten esnaf, elektrik, personel, dükkan kirası ve birçok giderlerinin olduğunu ifade etti.

Esnaf, “Birçok mali giderin üstüne bir de test masrafı çıksaydı bunu kimse kaldıramazdı” dedi. Diyalog’a konuşan esnaf, “Alınan karar yanlıştı. Testler ücretli olsaydı kimse yaptırmayacaktı, bulaş daha da çok artacaktı. Yanlıştan dönüldü. Toplum menfaatini gözeten doğru bir adım atıldı” dedi.

Ne dediler…?

Özkay Ertayfur

“Aşılı veya aşısız herkesten PCR ve Antijen testi için ücret istenmesi doğru bir karar değildi. Pandemi herkesi çok etkiledi. Arasta esnafı zaten uzun süredir iş yapamıyor. Üstüne bir de test giderleri ciddi bir yük olacaktı. Tüp gaz, elektrik ve birçok temel ürün zamlandı, esnafın ve vatandaşın fazladan yük çekecek durumu kalmadı.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“PCR ve Antijen testleri ile ilgili alınan ücretlendirme kararı kesinlikle yanlıştı. Zaten esnaf ve vatandaşın maddi gücü kalmadı. Arasta bölgesinde dükkân işletiyorum, uzun süredir piyasa durgun. Elektrik, dükkân kirası personel giderleri gibi birçok mali yükümlülüğümüz var. Üstüne testler için de para veremezdik. Bu karar insanları test yapmamaya itecekti. Bulaş da yayılacaktı.”

Mehmet Ekinci

“Daha cüzi bir miktar olsaydı elbette bu kadar tepki almazdı. Ancak bir PCR testi 100 lira ve bu rakam zaten mali durumu kötüleşen vatandaş için çok yüksektir. Ayrıca bu zamanda bu parayı kimse ödeyemeyeceği için test yaptırmayacak ve bulaş artacaktı. Birçok mali giderin üstüne bir de test masrafı çıksaydı bunu kimse kaldıramazdı.”

Sedat Reis

“Başımızda öyle bir hükümet var ki ne yaptıkları belli değil. Her gün zam yapmalarının yanı sıra bir de herkes için testleri ücretlendirmişlerdi. Sorsunlar bakalım asgari ücretli bir kişinin cebinde kira, su, elektrik ve diğer ödemelerini yaptıktan para kalıyor mu?

Hatice Yorgozlu

“Testlerin ücretli yapılması kesinlikle çok yanlış bir karardı. Kimse böyle bir zamanda 100 lira verip test yapmayacaktı. Hem yerel bulaş artacak hem de kontrolü elden kaçıracaklardı. “

Salih Doktoroğlu

“PCR ve antijen testlerinin paralı olması kesinlikle kabul edilir değildi. Birçok vatandaş para verip test yaptırmayacaktı, bu nedenle de yerel bulaş artacaktı. Pandemi herkesi çok etkiledi. Temel ihtiyaç ürünleri sürekli zamlanıyor, esnafın ve vatandaşın başka yük çekecek durumu yoktur.”

Zahide Baran

“Bu başlı başına saçma bir karardı. İçerisinde bulunduğumuz süreçte bu paraları kimse test yapmayacaktı. Vakalar da artacaktı. Uzun süredir iş yapamayan esnaf birçok mali giderin üstüne bir de test masrafını kaldıramazdı.”