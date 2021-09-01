Karakola aktarıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Yurtdışından 24 Ağustos’ta ülkeye giriş yapan ve Gazimağusa’da karantina oteline yerleştirilen Oluwasevun Samod Olamilekan, sahte 2 bin Amerikan dolarını, ev kiralaması için arkadaşına vererek tedavüle sürdü.

Ancak paranın sahte olduğu anlaşılınca polis, Olamilekan’ın karantinada bulunduğu otel odasına baskın yaptı ve 100 dolarlık banknotlar halinde, 8 bin 800 dolar tutarında sahte para ele geçirdi.

Zanlı, karantina süresi dolmadığı için dün mahkemeye getirilemedi. Polis, zanlının gıyabında gerçekleştirilen duruşmada iddiaları aktararak, tutukluluk talep etti.

Sahte parayla ev kiralamak istedi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, karantinada olması nedeniyle duruşmada bulunamayan zanlının, 24 Ağustos 2021 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığını ve Gazimağusa’da bir karantina oteline yerleştirildiğini söyledi. Polis, zanlının, arkadaşına, kendisine Girne’de ev kiralaması için sahte banknotlardan oluşan 2 bin dolar verdiğini belirtti. Polis sahte banknotların tedavüle sürüldüğü bilgisini aldıklarını ve zanlının karantinada bulunduğu odasına baskın yapıldığını ifade etti.

Polis, odada yapılan arama sonucunda, her biri 100 dolarlık sahte banknotlardan oluşan toplamda 8 bin 800 sahte Amerikan doları ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının, karantina otelinde polis gözetiminde bulunduğunu da ifade etti ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, meselenin de ciddiyetine dikkat çekti ve zanlının, 3 gün daha polis gözetiminde kalmasına emir verdi.

Polis uyarıda bulundu

Bu arada Polis, 100’lük banknotlardan oluşan sahte ABD Doları ile ilgili para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını istedi.

Polis, “MB61754654C B2” seri numaralarından oluşan sahte ABD Dolarlarından daha önceden piyasaya sürülme ihtimalini göz önünde bulundurarak, ellerinde belirtilen seri numaralı 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.