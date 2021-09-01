Belediyelerde yapılan testler durduruldu

Belediyeler bünyesinde yapılan Antijen ve PCR testleri durduruldu. Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından belediyelere bildirildi.

Kararı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyuran Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş ile Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Sağlık Bakanlığı’nın gece saatlerinde kararı kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, “Büyük bir özveri ve mutlulukla yürüttüğümüz bu hizmeti bundan sonra veremeyecek olmamız beni derinden üzmekle birlikte derin bir endişeye sürüklemiştir” ifadelerini kullandı. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise sadece alınan karar duyurdu, bölge halkını bilgilendirdi.

Öztaş: Testler durduruldu

Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda belediyelerde Antijen ve PCR testleri uygulamasının bugünden itibaren durdurulduğunu bildirdi.

Öztaş, “Belediyemiz tarafından yapılan testler artık Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacaktır. Tüm bölge halkımıza önemle duyurulur” ifadelerini kullandı.

Sarıçizmeli: Endişeye sürüklendik

Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanıldı:

“Sevgili dostlar, belediyelerimizin aylardır hiçbir karşılık beklemeden, hatta mali külfet oluşturmasına rağmen inançla yürüttüğü PCR/antijen taramalarının sonlandırıldığını ve bu hizmetin 1 Eylül tarihinden itibaren belediyelerin yapamayacağını az önce Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafımıza iletmiştir.

Büyük bir özveri ve mutlulukla yürüttüğümüz bu hizmeti bundan sonra veremeyecek olmamız beni derinden üzmekle birlikte derin bir endişeye sürüklemiştir. Umarım bu endişem yersiz ve bu alınan son karar da diğerleri gibi ülkedeki var olan sıkıntılara bir yenisini daha ekleyecek bir karar olmaz.

Ben öncelikle özveri ile çalışan tüm personelime, bizlere destek olan tüm kesimlere ve halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Sevgiyle kalın…"

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, 11:22