Bölge halkı şikayetçi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde bulunan Cambulat Mahallesi’nin üç sokağının durumu içler acısı.

Erciyas, Toros ve Ağrı sokak sakinleri, yol kenarları, kaldırım ve arazilerde insan boyunu aşan otlar nedeniyle sineklerden dolayı kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldiklerini ifade etti.

Diyalog muhabirine konuşan Erciyas, Ağrı ve Toros sokak sakinleri, belediyenin her ay faturalara düzenli olarak eklediği 700 TL’lik temizlik parasını tahsil etmesine rağmen bölgelerini temizlemediğini savundu. Bölgede insan boyunu aşan kuru otların hem yangın riski oluşturduğunu hem de görüntü kirliliği yarattığını belirten bölge sakinleri, otlar nedeniyle özellikle yaz aylarında sineklerden dolayı kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldiklerini ifade etti.

Bölgede 40 yıldır tek bir çivi çakılmadığını belirten bölge sakinleri, tarlayı andıran yollar nedeniyle araç lastiklerinin sık sık patladığını ileri sürdü. Bölge sakinleri, otların bir an önce temizlenmesini ve sokaklarının çevre düzenlemesiyle güzelleştirilmesini talep etti.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026, 03:02