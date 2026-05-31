Larnaka’da huzurlu gün

Kurban Bayramı dolayısıyla Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi ve Türbesi’ne ziyaret gerçekleştirildi. KKTC Vakıflar İdaresi ve KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Hala Sultan Tekkesi’ni ilk kez görme fırsatı bulan birçok kişi bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Katılımcılar, burada namaz kıldı, okunan mevlid-i şerifi ve Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyerek dualar etti. Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamada ziyaretin Barış Gücü’nün sağladığı kolaylaştırma kapsamında gerçekleştiği belirtildi. UNFICYP tarafından yapılan açıklamada, bu tür uygulamaların ada genelinde din özgürlüğünün desteklenmesi ve Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemlerin güçlendirilmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu faaliyetlerin Birleşmiş Milletler’in barışın korunması ve toplumlar arası güvenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Etkinlik kapsamında katılımcıların ibadet alanına güvenli ve düzenli şekilde ulaşmalarının sağlandığı kaydedildi.

UNFICYP’nin kolaylaştırdığı geçişin, adadaki iki toplum arasında diyalog ve karşılıklı anlayışın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

